Paula Pareto: de pequeña… nada
Mirta, su mamá y también médica, recuerda cómo fue verla convertirse en campeona olímpica y traumatóloga a la vez.
Paula llegó al judo casi de casualidad y terminó ganando medallas olímpicas. Su historia es de disciplina y trabajo incansable. De chica, su mamá la veía tan especial que temía que Dios se la llevara.¿Cómo fue acompañar a una hija con metas tan altas? ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba criando a una futura campeona? ¿Qué anécdotas adversas terminaron trayéndole suerte?
