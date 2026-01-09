¿Por qué Donald Trump decidió aceptar a una figura del corazón del chavismo y dejar de lado a María Corina Machado?

Tras la caída de Nicolás Maduro, la Casa Blanca eligió a Delcy Rodríguez como líder interina de Venezuela: una dirigente con pasado oficialista, perfil técnico y un rol clave en la estabilidad económica del país. En Miradas de Hoy, Guido Bovone analiza el giro de Estados Unidos en Venezuela, las tensiones internas del chavismo y las contradicciones de una transición marcada más por el pragmatismo que por la democracia.