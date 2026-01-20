LA NACION
¿Por qué Trump quiere Groenlandia? Tres claves para entenderlo

En Miradas de Hoy, Lucía Boccio analiza las tres claves que explican el interés de Estados Unidos: el rol estratégico del Ártico, la enorme riqueza de recursos naturales —desde petróleo y gas hasta tierras raras— y la creciente disputa entre potencias como China, Rusia y EE.UU. El debate ya no es solo territorial, sino geopolítico: hasta dónde puede llegar Washington para asegurar su influencia sin romper el equilibrio con sus aliados europeos

