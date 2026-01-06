Punta del Este, Brasil, Pinamar y Mar del Plata: ¿dónde es más caro vacacionar?
Después de un año sin grandes sobresaltos inflacionarios, la brecha de precios ya no es tan evidente como en otras temporadas. ¿Sigue siendo Punta del Este el lugar más caro? ¿Brasil continúa siendo una opción conveniente? Lucía Pereyra analiza un relevamiento realizado por LA NACION, en el que se comparan gastos típicos de vacaciones como salidas, comida y nafta.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos
- 2
Rosario Central le dio la bienvenida a Almirón y despidió por la puerta de atrás a Malcorra
- 3
Por qué Venezuela puede complicar el salto de Vaca Muerta
- 4
Los hermanos Rodríguez se imponen en la interna chavista y concentran el poder en una transición tutelada por EE.UU.