LA NACION

Punta del Este, Brasil, Pinamar y Mar del Plata: ¿dónde es más caro vacacionar?

Después de un año sin grandes sobresaltos inflacionarios, la brecha de precios ya no es tan evidente como en otras temporadas. ¿Sigue siendo Punta del Este el lugar más caro? ¿Brasil continúa siendo una opción conveniente? Lucía Pereyra analiza un relevamiento realizado por LA NACION, en el que se comparan gastos típicos de vacaciones como salidas, comida y nafta.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Punta del Este, Brasil, Pinamar y Mar del Plata: ¿dónde es más caro vacacionar?
Punta del Este, Brasil, Pinamar y Mar del Plata: ¿dónde es más caro vacacionar?

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. De la reaparición en familia de Zulema Yoma al relax de Nicole Neumann con sus hijas
    1

    Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos

  2. Rosario Central recibió a Almirón y despidió por la puerta de atrás a Malcorra, que ya encontró otro club
    2

    Rosario Central le dio la bienvenida a Almirón y despidió por la puerta de atrás a Malcorra

  3. Por qué Venezuela puede complicar el salto de Vaca Muerta
    3

    Por qué Venezuela puede complicar el salto de Vaca Muerta

  4. Los hermanos que se impusieron en la interna chavista y los dos grandes perdedores
    4

    Los hermanos Rodríguez se imponen en la interna chavista y concentran el poder en una transición tutelada por EE.UU.

Cargando banners ...