¿Qué cambia con la nueva reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso?

El proyecto, que será presentado, apunta a transformar desde la indemnización hasta las vacaciones, los contratos y la jornada de trabajo. Nicolás Balinotti explica los puntos clave del borrador y qué puede pasar en el Congreso.

Reforma laboral: qué cambia con el nuevo proyecto del Gobierno y por qué promete un debate intenso
