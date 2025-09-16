¿Qué es el artículo 4 de la OTAN y por qué Polonia lo invocó tras derribar drones rusos?
El periodista Juan Landaburu analiza, en Miradas de la Argentina de hoy, el punto de inflexión que marcó la guerra en Ucrania: por primera vez un país de la OTAN —Polonia— derribó drones rusos que habían ingresado en su espacio aéreo.
