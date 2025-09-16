Ratas en Buenos Aires: uno por uno los barrios más complicados
La periodista Lucía Pereyra, en Miradas de la Argentina de hoy, analiza un problema que preocupa cada vez más: ratas en Buenos Aires. Según denuncian vecinos y empresas de fumigación, entre 2023 y 2025 los pedidos de desratización aumentaron hasta un 90%.
LA NACION
