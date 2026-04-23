Vero Brunati y el día que recibió la noticia en pleno Mundial: la muerte de su marido, sus hijos y el camino para reconstruirse

El 9 de julio de 2014, la vida de la periodista Verónica Brunati cambió para siempre. Mientras cubría el Mundial en San Pablo, una noticia a través de la red social Twitter le confirmó el fallecimiento de su esposo, el también periodista Jorge Topo López. La tragedia ocurrió cuando un auto robado embistió el taxi en el que regresaba al hotel. Brunati enfrentó en ese instante el desafío de procesar la pérdida y comunicar la noticia a sus hijos, Agustín y Lucía, de cinco y tres años respectivamente, durante el día del cumpleaños del mayor.

Según relató en el podcast Duelos, el proceso posterior resultó complejo. Durante los dos primeros años, Brunati sintió culpa al intentar retomar actividades cotidianas o disfrutar momentos de ocio. La viudez, sumada a la responsabilidad del sostén familiar, la colocó en una situación de vulnerabilidad extrema. “Me sentía como lo peor del mundo, era viuda, tenía el duelo debajo de la piel y no sabía si iba a poder volver a escribir”, confesó la periodista durante la entrevista con Astrid Pikielny. La profesional destacó que una parte de su identidad murió junto a su marido, lo cual complicó su reinserción laboral en un ámbito que compartían estrechamente.

Para transitar el trauma, Brunati recurrió a la técnica de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, conocida como EMDR. Esta terapia le permitió enfrentar el impacto emocional sin recurrir a medicación psiquiátrica, bajo la convicción de mantener plena consciencia para el cuidado de sus hijos. A pesar de los episodios de angustia y los flashbacks, la periodista eligió continuar con su carrera. En 2018, volvió a cubrir una Copa del Mundo en Rusia, hecho que describió no como una revancha, sino como una forma de sanar y avanzar.

El juicio contra los responsables del hecho en Brasil representó otra etapa dolorosa. Brunati optó por no buscar más años de condena, al considerar que la vida de los agresores resultó también truncada. Su prioridad se centró en transmitir a sus hijos una enseñanza basada en el amor y el agradecimiento, evitando el odio y la sed de venganza. Con el apoyo de su familia, amigos y colegas del ambiente deportivo, como el director técnico Pep Guardiola, quien mostró su respaldo público mediante una camiseta en una conferencia de prensa, Brunati logró reconstruirse.

Hoy, la periodista reconoce que el duelo convive con la ausencia, pero subraya la importancia de rescatar la alegría. A través de la terapia y el acompañamiento constante, logró integrar la figura de su marido en la vida de sus hijos. A pesar de la incertidumbre inicial sobre su futuro como madre y profesional, Brunati logró retomar el control de su vida. La reconstrucción personal tras la pérdida fue un camino gradual que le permitió reencontrarse con su vocación. Actualmente, prepara su próxima cobertura mundial con el mismo entusiasmo que caracterizó siempre su trayectoria periodística.

Los invitamos a escuchar Duelos, el podcast de Astrid Pikielny en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.

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