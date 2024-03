Un amor sin escalas ni fronteras. Samantha Trottier (25) –oriunda de Dakota del Norte, Estados Unidos– y Hernán Regiardo (33) –nacido en Arequito, Santa Fe, Argentina– se conocieron en Bali, Indonesia, mientras él estaba trabajando en un restaurante y ella se encontraba de viaje. Desde ese momento, se volvieron inseparables. En 2020, cuando se declaró la pandemia de Coronavirus, tuvieron que pensar qué podían hacer para poder seguir estando juntos. Fue ahí cuando Hernán decidió mudarse junto a Sam –como él la llama– a Estados Unidos para comenzar a escribir una historia de películas. El amor supo ser mucho más fuerte y para que él pudiera permanecer al lado de ella, tomaron la decisión de contraer matrimonio legalmente ocho meses después de haberse conocido: “El día previo le di un anillo muy barato porque era muy pobre en ese momento”, cuenta entre risas Hernán a LA NACION. Con el pasar de los años, sabían que debían celebrar tan increíble complicidad con sus más allegados. La pareja, ya casada desde hace más de tres años, festejará su amor en una estancia de Luján con alrededor de 90 invitados y una velada llena de sorpresas.

Sam y Hernán en una entrevista para LA NACION.

“SÍ, QUIERO”

–¿Cómo fue la propuesta de casamiento?

–En realidad yo le propuse dos veces, incluso le pedí permiso al padre también. La primera vez que le propuse fue con un anillo muy barato porque era muy pobre en ese momento, así que bueno, después tuve que volver a proponerle –cuenta Hernán entre risas –. La primera vez que nos casamos, antes de casarnos legalmente, fuimos a cenar a un restaurante. Después de eso, Hernán me dijo de ir a caminar por la playa para ver la luna pero yo sólo me quería ir a casa a dormir. Y bueno... fue ahí donde me entregó el anillo –explica Sam–.

–¿Y cómo fue la segunda vez?

–Nosotros nos casamos legalmente ocho meses después de habernos conocido, pero un año después, el 9 de febrero de 2021, Hernán me pidió nuevamente matrimonio, con un anillo que ahora uso. Fue en la cocina del departamento en donde vivíamos, súper tranquilo. Hernán había puesto el celular para grabar pero se cayó y no grabó nada. Así que no tenemos un TikTok sobre eso, solo tenemos un audio. Quedó como un momento privado para nosotros.

–¿Por qué decidieron casarse acá en Argentina?

–Decidimos casarnos acá porque tengo 47 primos hermanos, y del total de mi familia somos 700. Así que los casamientos son aproximadamente de 400 personas y la verdad que es carísimo. Así que, para no hacerlo en Dakota del Norte, que es donde yo nací, ni en Florida porque es carísimo, decidimos hacerlo acá en Argentina –cuenta Sam–. La boda va a ser Buenos Aires, en una estancia en Luján, para que la familia de Sam que viene de Estados Unidos, no tengan que ir hasta Arequito –explica Hernán –. Va a ser una ceremonia súper íntima con 88 invitados.

–¿Nos podes contar algún detalle sobre el vestido de novia?

–Sí, al vestido lo tengo conmigo. Hernán no sabe nada, no lo vio. Sabe la inspiración que quiero pero soy súper estricta en cuanto a que no lo puede ver hasta el día de la ceremonia. Yo espero a que se emocione tanto como se emocionó cuando Argentina salió campeón del mundo –se ríe–.

–¿Cómo va a ser la fiesta?

–Va a ser en una estancia en Luján y la onda de la fiesta es “gaucho del campo”. El Dj creemos que la va a romper, y creo que a mi familia de Estados Unidos les va a encantar, porque allá no festejamos de la misma forma que en Argentina.

–¿Qué va a haber para comer?

–Las primeras dos horas vamos a dar algunas entradas y cócteles. Como plato principal va a haber asado y de postre va a haber frutillas con crema. Para el momento de la torta no va a haber una clásica de casamiento, va a ser algo súper argentino pero que también es sorpresa. Por supuesto va a haber medialuncitas, eso no puede faltar –se ríe–.

EMPRENDER EN ARGENTINA

–¿Cómo surgió la idea de crear una marca de yerba mate?

–Yerba mate “Cósmico” empezó por un sueño de tener algún producto nuestro. La verdad es que siempre quisimos hacer algo en Argentina que no tenga que ver con con las redes y más por el tema de un producto. Nos dimos cuenta con Sam, que cada vez que volvemos de Estados Unidos, las góndolas se ven iguales, no hay mucha novedad en el tema de productos alimenticios y demás, así que fue algo como muy lindo tener la idea de hacer algo con el mate. Es algo que todo el mundo puede comprar, que se toma todos los días.

–¿Lo ves como una oportunidad para emprender en Argentina?

–Para mí la oportunidad es volver acá y invertir en Argentina. Creo que hay mucho, mucho, mucho potencial acá. Estamos súper contentos de hacer algo y de apoyar a productores de Misiones.

–¿Cómo es la yerba?

–Es una yerba suave, tiene un poco palo, tiene poco polvo para que no de acidez, pero tenga mucho sabor, así que estamos súper contentos del producto que quedó. Vendimos todo las dos primeras veces que salimos al mercado.

Sol Testa Renzi Zoe Vranjes