Se viene un impuesto duplicado a fin de año: ¿Cómo saber si estás entre los bonaerenses afectados?

En Miradas de la Argentina de hoy, el periodista Francisco Jueguen explica de qué se trata el adicional que duplicará la última cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado y del Rural: como en 2024, ARBA aplicará un recargo obligatorio por ley que duplica el pago final y que, según la provincia, es “focalizado” y alcanza solo a los inmuebles de mayor valuación fiscal

