El duelo como proceso natural y la importancia de la paz interior

En una nueva entrega de su podcast, el psicólogo Bernardo Stamateas aborda la complejidad de los duelos y los procesos emocionales que atraviesan a las personas ante diversas pérdidas. Lejos de ser una patología que requiere una resolución inmediata, Stamateas subraya que transitar el dolor es una experiencia inherente a la condición humana. “El duelo no es una enfermedad ni un problema que hay que resolver; es parte de nuestra historia”, explica el especialista, quien insiste en la necesidad de acompañar y validar el sentimiento sin intentar apurar etapas, pues “el dolor es una pregunta que no tiene respuesta”.

Al respecto, Stamateas advierte sobre la peligrosidad de minimizar las pérdidas ajenas con frases hechas que buscan aliviar la incomodidad de quien consuela, pero no la del doliente. Según el autor, expresiones como “ya va a pasar” o “se lo llevó a su jardín” suelen ser contraproducentes. “El dolor es personal y único; decirle a una mamá que perdió un hijo que ya lo va a superar es una tontería. El dolor se transforma, no se supera”, señala. En su análisis, el especialista destaca que la intensidad del padecimiento es proporcional al vínculo afectivo previo, definiendo al duelo como la expresión directa del amor. Si no existiera el vínculo, no habría duelo. Por lo tanto, intentar anular el sufrimiento es una forma de negar la propia capacidad de amar.

Consultado sobre cómo gestionar este recorrido, el psicólogo propone el concepto de “trabajo de duelo”, que consiste simplemente en transitarlo, permitiéndose espacios para recordar y expresar emociones diversas como la tristeza, la bronca o el alivio. Stamateas desaconseja tanto la “intensificación del duelo” —que ocurre cuando el dolor se agudiza innecesariamente con el tiempo— como la negación absoluta. La clave reside en la elaboración: “El dolor hay que hablarlo, expresarlo y permitirse abrir un espacio para recordar. No hay que hacerlo tabú”, asegura.

En este sentido, el profesional sugiere que la clave para la sanación emocional radica en identificar la “semilla” que dejó el ser querido, entendiendo que el aprendizaje de esa relación continúa activo en la vida de quien sobrevive. Finalmente, Stamateas desplaza el foco de la búsqueda constante de la felicidad —a menudo impulsada por el marketing actual— hacia la búsqueda de la paz. “El mejor almohadón es una conciencia tranquila. No hay que ir en búsqueda de la felicidad, sino de la paz, que es ser coherentes con el pensar, sentir y hacer”. Esta coherencia, junto con la disposición a aprender de todos y el asombro por la vida, conforman, según el autor, el camino más saludable para procesar las pérdidas y seguir construyendo una historia personal significativa hasta el último día.

Los invitamos a escuchar Los Stamateas, el podcast de Bernardo Stamateas en LA NACION; está disponible en Spotify y YouTube, al igual que el resto de la oferta de podcasts de LA NACION.