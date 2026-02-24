Sismo en Mar del Plata: qué significa y qué efectos puede tener

Matías Avramow relata como un sismo de magnitud 4,9 sorprendió a la costa bonaerense y volvió a poner el foco en un fenómeno poco habitual para la región. El movimiento se registró mar adentro, frente a la zona de Miramar y Chapadmalal, y fue percibido en distintos puntos de la costa, especialmente en edificios altos. No provocó daños ni víctimas, pero generó preocupación en una zona donde los temblores son muy poco frecuentes.