Sismo en Mar del Plata: qué significa y qué efectos puede tener
Matías Avramow relata como un sismo de magnitud 4,9 sorprendió a la costa bonaerense y volvió a poner el foco en un fenómeno poco habitual para la región. El movimiento se registró mar adentro, frente a la zona de Miramar y Chapadmalal, y fue percibido en distintos puntos de la costa, especialmente en edificios altos. No provocó daños ni víctimas, pero generó preocupación en una zona donde los temblores son muy poco frecuentes.
LA NACION