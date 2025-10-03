¿Un argentino en el Salón de la Fama del tenis por 3ª vez en la historia?
En “Miradas de la Argentina de hoy”, el periodista Sebastián Torok repasa la histórica posibilidad de que Juan Martín del Potro se convierta en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama del tenis, tras Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas
- 1
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 2
El morbo, el héroe y el villano: fútbol argentino, retrato de una montaña rusa emocional
- 3
El último templo de Cleopatra emerge en Alejandría
- 4
Trump pone la plata, falta que Milei ponga la política