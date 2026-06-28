“Viaje de hermanitas”. Dejaron a la familia “haciendo el aguante” para seguir a la Selección en Estados Unidos

Además de ser parte de nuestra identidad nacional, la pasión futbolera argentina siempre ofrece historias emotivas. Esto se potencia durante la época mundialista y, en Dallas, dos hermanas brindaron la suya. Ellas tenían el sueño de presenciar un Mundial y con 60 años, lograron cumplirlo. “Es un viaje de hermanitas”, dijeron en diálogo con LA NACION y agregaron que los esposos, los hijos y los nietos se quedaron en Argentina para permitirles cumplir el deseo compartido las dos solas.