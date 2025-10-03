LA NACION

Yami Safdie: la hija a la que siguen millones

Con el testimonio de Paula, su mamá, esta conversación sincera revela cómo Yami cumplió su sueño máximo: vivir de la música

Violeta Santamarina y Emilia Frigerio
Madres de: Yami Safdie

De chica, Yami Safdie se subía al tanque de agua para jugar a ser una estrella de la canción. De joven lo logró. Esta cantante ya grabó con Gustavo Santaolalla, fue telonera de Luis Miguel y estuvo nominada a un premio Gardel.¿Cómo es ser la mamá de una chica a la que la siguen millones de personas en redes sociales? ¿Cómo acompañar y entender la nueva fama virtual?

Por Violeta Santamarina y Emilia Frigerio
