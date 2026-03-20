La economía creció 4,4% en 2025, con sectores ganadores y perdedores

En línea con lo que estimaba el mercado y lo que proyectaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía argentina cerró 2025 con un crecimiento de 4,4%, según el Indec. Además, en el cuarto trimestre del año avanzó 2,1% respecto de igual período de 2024.

El crecimiento promedio del año estuvo impulsado por un alza de 7,9% en el consumo privado, un 16,4% en la inversión y un 7,6% en exportaciones. En tanto que el consumo público registró un magro 0,2% y las importaciones tuvieron un salto de 27%.

En la comparación del cuarto trimestre con igual período del año anterior se aprecia claramente la heterogeneidad entre sectores, algo que ya anticipaba el Indec mes a mes mediante el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE).

En este sentido, del lado de los ganadores del actual modelo económico aparecen servicios sociales y de salud, con un crecimiento de 17,2%; agricultura y ganadería, con 16,1%; pesca, con 10,6%, y explotación de minas y canteras, con 8,1%, entre otros.

En tanto, del lado de los perdedores está la industria manufacturera, con una caída interanual de 5%; comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -2,2%, y hoteles y restaurantes, con -0,7%, entre otros.

Según analizó el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, “ya queda más claro que los sectores extractivos, como agroindustria, minería, energía e intermediación financiera son los ganadores, mientras que los perdedores están encabezados, por construcción, industria y comercio, sectores que generan muchos puestos de trabajo”.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo que los datos publicados no difieren mucho de lo que ya había anticipado el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). “El crecimiento anual de 4,4% ya lo conocíamos, lo cual es un ritmo bastante fuerte, pero hay que tener en cuenta que llega después de un 2024 que había sido malo”, analizó.

En cuanto al dato trimestral desestacionalizado, remarcó que en el último período del año la actividad no anduvo tan mal. “El punto fuerte por el lado de la demanda es que el consumo creció 1,7% en el cuatro trimestre respecto del tercero. Es decir que se aceleró hacia el final del año”, comentó el economista.

Tiscornia también destacó que así como el consumo se aceleró la inversión volvió a caer en la medición intertrimestral desestacionalizada, un 2,8%.

Para Sigaut Gravina, es interesante que por tercer trimestre consecutivo cayó la inversión, tanto en la medición interanual (-2,1%) como en la intertrimestral desestacionalizada (-2,8). “Llegó a un pico en el primer trimestre del año y después no dejó de caer hasta fin de año”, remarcó el economista.

Además, Sigaut Gravina agregó que por el lado de las importaciones hubo una leve recuperación, ya que venía de dos trimestres consecutivos con caída y en el cuarto crecieron 1,2%, respecto del período previo de tres meses. “El consumo encadenó dos trimestres consecutivos de avance, con una expansión de 1,7%”, afirmó.

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