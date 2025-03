Brillante: Expoagro vivió una tercera jornada con una gran concurrencia de público y hay furor por los drones

SAN NICOLÁS (Enviada especial).- En una jornada brillante con un gran marco de público, Expoagro edición YPF Agro tuvo su tercera jornada a pleno. Sombreros de ala ancha, gorras con logos de empresas y bolsas repletas de folletos y regalos, se mezclaban entre el ir y venir de productores, empresarios y curiosos, todos en busca de lo último en maquinaria, tecnología y servicios para el agro. La energía era palpable: los stands a pleno, las colas para subirse a cosechadoras y tractores de última generación, y los diálogos constantes sobre financiación y nuevas oportunidades de inversión.

Una de las vedettes de la muestra son, coincidieron muchos, los drones. “No damos abasto con las consultas”, reconocían en una de las empresas. “Son furor”, dijeron en la muestra. Si bien estos dispositivos ya tienen presencia en la exposición desde hace algunos años, lo cierto es que cada vez más se consolidan como una herramienta clave para el agro. Su capacidad para cubrir mayores extensiones de terreno con mayor eficiencia los hace cada vez más atractivos en un contexto donde los productores resaltan la necesidad de optimizar recursos. Pero los drones no son lo único que llama la atención; las herramientas de digitalización, la robótica y la inteligencia artificial en la maquinaria agrícola también.

“Vine a ver drones porque es lo que se viene en tecnología e innovación para el agro. Con la situación del país, si uno no busca ser eficiente en el agro, la rentabilidad se reduce muchísimo, incluso hasta la pérdida”, afirmó Juan Truccone, asesor en Pozo del Molle, Córdoba. Para él, la clave está en optimizar el uso de recursos, ya que los márgenes son cada vez más ajustados. “Antes había un respaldo financiero que ayudaba. Si le encontrabas la vuelta al sistema económico, con estrategias como el IVA, podías pedalearla financieramente y seguir adelante. Hoy, sin tantas restricciones pero con un país económicamente más ajustado, si no sos eficiente, no te queda margen de rentabilidad”, agregó.

Juan Truccone, asesor en Pozo del Molle

Desde Entre Ríos, Dardo Blanchet recorrió más de 300 km para llegar a la muestra con un objetivo claro: conocer las innovaciones tecnológicas y entre esas prioriza los drones. “En nuestra zona ya comenzaron a utilizarse, y vemos que gran parte de los productores está apostando por esta tecnología. Es una alternativa interesante a lo que ya tenemos y genera gran interés, aunque en muchos casos aún falta escala para una adopción masiva”, comentó.

A su lado, Gustavo Chareun, de la misma localidad, agregó: “También llama mucho la atención la tecnología aplicada al posicionamiento satelital y el análisis de imágenes, herramientas clave para tomar mejores decisiones y aumentar la productividad. Sin embargo, para los productores más pequeños todavía es difícil acceder a estas soluciones debido a sus altos costos. Sabemos que es el futuro y que en algún momento nos llegará, pero por ahora sigue siendo una barrera”.

“Es tremenda la cantidad de gente que viene. No damos abasto con las consultas”, afirmaron desde el stand de XAG Atlas, una de las empresas que trajo drones a la muestra. Los productores se acercaban a tocar y ver de cerca los dispositivos mientras esperaban su turno para hacer preguntas. La firma presentó un dron con un tanque de 50 litros, capaz de alcanzar los 50 km por hora, equipado con un sistema de doble batería para garantizar su regreso seguro en caso de fallas. “Se destaca por su estabilidad y precisión en la aplicación, gracias a su sistema de hélices y pivotes, que lo mantienen constantemente nivelado”, explicaron. En Akron también se presentaron drones, y en el stand de enfrente, Teknorstand, dentro de una estructura de seguridad, los visitantes se agolpaban para ver otro dron en acción.

Uno de los drones de la exposición Marcelo Manera

El Tecnódromo fue también testigo de este furor por los drones. La gente colmó las tribunas para ver volar simultáneamente siete modelos diferentes, cada uno con funciones específicas: identificación de materiales, aplicación de fertilizantes y semillas, productos líquidos y mapeos de cultivos. Además, hubo picadoras de forraje, embolsadoras, enrolladoras y otras herramientas como algunas que testean, identifican información y humedímetros.

El interés por los drones no solo se centra en la máquina en sí, sino también en todas las soluciones tecnológicas asociadas. En este sentido, desde New Holland destacaron que uno de los productos que más llama la atención es FieldXplorer, una plataforma para el procesamiento de datos de mapeo de drones.

Rodrigo Correa, Comercial de Agricultura Digital de la marca, explicó que esta solución permite realizar un relevamiento en un lote mediante un mapeo con drones, generando un ortomosaico que luego se procesa en la plataforma para desarrollar diversas tareas. “El sistema permite realizar un relevamiento en un lote mediante el mapeo con drones. Luego, el ortomosaico generado se procesa a través de la plataforma para ejecutar diversas tareas, como el mapeo de malezas, la planificación de proyectos de línea, el conteo de plantas de eucalipto y la nivelación de terrenos, entre otras aplicaciones”, expresó. Según detalló, en la agricultura convencional, su principal uso es el mapeo de malezas, lo que facilita la pulverización selectiva a un costo muy bajo.

Otro punto clave de la muestra fue la carpa de las agtechs, donde los productores conocieron de primera mano las soluciones digitales para el agro. Entre las principales atracciones estuvieron los sistemas de pulverización inteligente, que optimizan la aplicación de productos y reducen costos, y las estaciones meteorológicas avanzadas, que brindan datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. También se destacaron las plataformas de monitoreo satelital, que generan mapas y reportes sobre el estado de los cultivos, y los sensores para silobolsas, que ayudan a preservar la calidad del grano y prevenir robos.

Dardo Blanchet, de Concepción del Uruguay, y Gustavo Chareun, junto a Joaquín y Franco

La digitalización del agro es una tendencia en crecimiento, y en Expoagro se presentaron diversas soluciones para medir y analizar datos productivos. Desde sensores para evaluar procesos hasta bombas de agua con monitoreo remoto para el ganado, todo apunta a facilitar la toma de decisiones en el campo. “Tomamos mediciones en campo de cualquier tipo de sensor y digitalizamos esa información para que el productor pueda utilizarla en su beneficio”, explicó Pablo Ruiz, de DVL.

Uno de los visitantes interesados en estas innovaciones fue Alejandro Thomas, productor de Canals, Córdoba, quien vino a conocer más sobre su aplicación en el campo. Otro de los desarrollos que captó la atención fue una máquina desmalezadora que reemplaza la pulverización sin alterar el suelo, además de rollos para juntar rastrojos y diversas herramientas basadas en inteligencia artificial.

Drones en el Tecnódromo Marcelo Manera

Mientras que Sebastián Galloti, de Saladillo, destacó la presencia de nuevos productos importados: “Vemos muchos más productos alternativos, entre un 20% y 40% más baratos que los nacionales, aunque no tienen la misma calidad o prestaciones que los nacionales o los que ya estaban presentes”, apuntó.

César Rivas, de Godoy, Santa Fe, resumió el espíritu de Expoagro 2024: “Lo que más me llama la atención son los drones y la agricultura de precisión. En sembradoras y pulverizadoras hay avances impresionantes, con sensores que permiten desperdiciar menos producto y ser más eficientes. La siembra también es cada vez más exacta, lo que hace que estas tecnologías sean fundamentales para nuestra producción”.

