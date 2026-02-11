Conurbano salvaje: balearon a un chico para robarle el celular mientras estaba sentado en la vereda

Un violento hecho ocurrido en el partido bonaerense de Quilmes casi terminó de forma trágica durante un intento de robo. La víctima, un menor de 16 años, recibió un balazo en una pierna, pero fue atendido de inmediato y se encuentra fuera de peligro.

El episodio tuvo lugar sobre la calle Buenos Aires al 200, casi esquina con Lavalle, en la localidad de Ezpeleta, a las 2 de ayer y quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo en primer lugar un Volkswagen Suran transita por una calle, pero pasó de largo.

Sin embargo, un minuto después regresó por la misma cuadra y dobló para estacionarse. Inmediatamente del vehículo se bajaron dos delincuentes, que amenazaron a punta de pistola a un chico que estaba sentado en la vereda mirando su celular. Instantes después, se ve cómo estaba acompañado por una chica, que se levanta rápido y entrega sus pertenencias.

Así fue el violento robo en Quilmes

Al menor de edad, identificado con la inicial S., uno de los ladrones lo agarró del cuello y lo tiró para atrás para sustraerle el teléfono celular. A pesar de haber logrado su objetivo y sin resistencia del otro lado, le disparó en una de sus piernas. Durante la secuencia se escucharon gritos y el sonido de dos tiros; el restante habría impactado en la ventana de una casa.

Luego del robo, los dos ladrones se fugaron en el auto, por la calle Buenos Aires. Toda la escena duró menos de 30 segundos. Por su parte, S., perdió mucha sangre, pero fue ayudado por sus familiares, trasladado a un centro de salud de la zona donde fue atendido rápidamente. Tras las primeras curaciones se confirmó que la vida del chico no corre peligro.

Otro caso criminal en Quilmes

El lunes por la tarde murió atropellado un policía bonaerense luego de iniciar una persecución por un intento de robo en Quilmes y que terminó en la localidad de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. La victima fue identificada como Alejandro Núñez y tenía 40 años.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a LA NACION, el episodio comenzó luego de un llamado al 911, donde una persona reportó que una banda había robado una SUV Chevrolet Tracker negra en Aristóbulo del Valle y San Luis, en Quilmes.

murió un policia bonaerense tras ser atropellado en una persecución en Avellaneda

El efectivo comenzó la persecución alrededor de las 19 y en un momento determinado, en el marco de un intenso operativo en los alrededores de la intersección de la avenida Belgrano y la calle Gutiérrez, quedó detenido delante del vehículo en el que se movilizaban los ladrones. Los malhechores entonces aceleraron la marcha y lo embistieron.

En declaraciones con los medios, testigos sostuvieron que, por el impacto, el hombre fue despedido del vehículo y que voló al menos unos 15 metros, impactando finalmente contra la parte trasera de un auto.