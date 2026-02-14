Rosa no hay una sola: las variedades de las flores más románticas del jardín

Pocas flores despiertan tanta devoción como la rosa. Asociada al amor, a la elegancia clásica y a la jardinería más refinada, suele pensarse como una única especie cuando, en realidad, es una familia extensa y diversa que ofrece alternativas para todos los espacios y estilos: desde balcones mínimos hasta grandes parques.

Las rosas se expresan en diversas formas y colores

Entender sus clasificaciones no es un dato menor ni un capricho botánico; permite anticipar altura, perfume, forma de floración, resistencia y usos posibles. Hay rosas para cortar y llevar a un florero, otras que tapizan canteros, algunas que trepan muros y pérgolas, y también variedades históricas que conservan la belleza silvestre de sus orígenes.

El cultivo de rosas implica cierta complejidad pero no todos los tipos de rosales necesitan mucho cuidado Archivo Revista Jardin

Con información precisa, elegir deja de ser una cuestión azarosa y se transforma en un gesto de diseño consciente. Estos son algunas de las clasificaciones de las rosas:

Rosas antiguas o especies

Son el punto de partida de toda la historia rosada. Se trata de las primeras rosas conocidas, también llamadas especies o silvestres, que crecían de manera espontánea en distintas regiones del mundo. Su polinización natural —a cargo del viento, aves e insectos— generó mutaciones y, con ellas, nuevas variedades a lo largo de los siglos.

Las rosas antiguas son románticas y envolventes, tienen ese aire de jardín heredado que nunca pasa de moda Archivo Revista Jardin

Dentro de este grupo se encuentran nombres clásicos como rosa gallica, rosa damascena, rosa centifolia y rosa rugosa, entre otras. Su encanto reside en una estética más natural, menos intervenida por la mano humana, con perfumes intensos y flores que suelen tener una sola floración fuerte por temporada. Son elegidas por quienes buscan un jardín con aire histórico o romántico, y también por su rusticidad y buena adaptación.

Las hay de distintos colores y se destacan por la frondosidad de sus pétalos Ines Clusellas/ Revista Jar

Híbridas de té

Probablemente las más reconocibles para el público general. Las híbridas de té son las rosas “clásicas” de floristería: tallo largo, flor grande y perfume marcado. Se destacan por su elegancia y por su excelente desempeño como flor de corte, ya que duran varios días en agua sin perder forma ni fragancia.

Las rosas híbridas de té se distinguen por su forma perfecta y su perfume intenso. Son las favoritas para flor cortada Freepik

Su altura suele oscilar entre 50 centímetros y 1,50 metro, y ofrecen una amplia paleta cromática: rojos profundos, rosados, amarillos, blancos, lilas y combinaciones bicolores. No requieren cuidados excesivos, lo que las vuelve una opción accesible incluso para jardineros principiantes.

Polyanthas

De espíritu más compacto y generoso en floración, las polyanthas se caracterizan por sus flores pequeñas agrupadas en las puntas de las ramas. Forman matas densas y prolijas, ideales para borduras, macetas y canteros bajos.

El jardín de la casa se enmarcó con cipreses piramidales ejemplares, solado de granza y bancos de piedra recuperados. Atrás se ve la rosa china ‘Mutabilis’, la rosa polyantha ‘Perle d’Or’ y la rosa té ‘Général Galliéni’ Gentileza Ernestina Anchorena

No buscan protagonismo individual sino impacto visual en conjunto: ramilletes abundantes que cubren la planta y aportan color sostenido durante buena parte de la temporada. Son especialmente valoradas en espacios reducidos o en jardines urbanos donde cada centímetro cuenta.

Floribundas

Nacidas a comienzos del siglo XX en Dinamarca a partir del cruce entre polyanthas e híbridas de té, las floribundas combinan lo mejor de ambos mundos: buena altura, floraciones múltiples y una estética equilibrada entre elegancia y abundancia.

Los ramilletes de floribundas llenan de color de un solo golpe de vista Archivo Revista Jardin

Presentan flores en ramilletes, a veces de gran tamaño, con perfumes variables y una altura que suele ir de 70 centímetros a 1,20 metro. Son muy floríferas y ofrecen diversidad de colores, formas y texturas. Funcionan tanto en jardines formales como en propuestas más libres, y son una de las categorías más versátiles para diseño paisajístico.

Las rosas floribundas, son ideales para cercos Ines Clusellas

Grandifloras

Producto del cruce entre híbridas de té y floribundas, las grandifloras se distinguen por su vigor y resistencia. Son rosales robustos, con buena estructura y floraciones generosas, adecuados para grandes superficies o sectores del jardín donde se busca impacto visual sostenido.

Las grandifloras tienen una presencia elegante, a medio camino entre lo refinado y lo abundante Freepik

Su gama de colores abarca blancos, rosados, amarillos suaves, naranjas y rojos intensos. Combinan porte elegante con capacidad de adaptación, cualidades que las convierten en aliadas para parques amplios o espacios públicos.

Miniaturas

Tal como su nombre lo indica, las rosas miniatura reproducen en escala reducida la forma y la gracia de un rosal tradicional. Su origen exacto es incierto, pero su popularidad es indiscutida por una razón simple: permiten tener rosas en balcones, terrazas, patios pequeños o interiores muy luminosos.

Se las llama "rococó" y son pequeñas joyas botánicas, ideales para espacios reducidos Freepik

Pueden medir desde 20 centímetros hasta 1,50 metro, aunque la mayoría se mantiene en formatos compactos. Ofrecen diversidad de colores y no demandan cuidados complejos. Son una puerta de entrada ideal al mundo de las rosas para quienes disponen de poco espacio.

Rosas inglesas

Hablar de rosas inglesas es hablar de David Austin, el hibridador que en la década de 1970 logró unir el encanto de las rosas antiguas con la capacidad de floración de las modernas. El resultado fue una categoría que revolucionó la jardinería ornamental.

Con muchas capas de pétalos, las rosas inglesas se caracterizan por un crecimiento arbustivo, hay distintas variedades que alcanzan diferentes alturas Ines Clusellas/ Revista Jardin

Muy perfumadas, con flores de aspecto pleno y romántico, pueden alcanzar entre 70 centímetros y 1,50 metro y florecen desde la primavera hasta el otoño. Son vigorosas y se adaptan bien a distintos climas, lo que explica su presencia creciente en jardines contemporáneos que buscan un aire clásico sin resignar continuidad de flor.

Rosales trepadores

Pensados para crecer en vertical, los trepadores son el resultado de múltiples experimentos de hibridación. Se destacan por su gran masa de floración, especialmente durante el verano, y por su capacidad de cubrir estructuras.

Las trepadoras revisten muros y pérgolas con flores de perfume intenso e impacto visual Freepik

Son ideales para pérgolas, arcos, rejas y muros, donde transforman superficies duras en cascadas de color. Más que plantas aisladas, funcionan como verdaderos elementos arquitectónicos vivos dentro del jardín.

Rosas arbustivas

Aunque todo rosal es, en esencia, un arbusto, las arbustivas conforman un grupo específico desarrollado en las últimas décadas para lograr plantas más compactas, flexibles y muy floridas.

Son perfectas para dar marco al jardín ya que aportan volumen con naturalidad Freepik

Ofrecen gran variedad de formas y colores, y suelen emplearse como protagonistas de canteros amplios o cercos bajos. Dentro de esta categoría se incluyen también muchas creaciones de David Austin, que combinan perfume, estructura y continuidad de floración. Son una síntesis atractiva entre naturalidad y diseño.

Las diversas versiones de las rosas conforman un abanico amplio de opciones en colores, alturas, formas y fragancias con las que se puede jugar paisajísiticamente por combinación Ines Clusellas/ Revista Jardin

La variedad de rosas es mucho más amplia aún. Conocer estas clasificaciones no sólo expande el repertorio estético: también permite planificar mejor el jardín, anticipar comportamientos y elegir con criterio según espacio, clima y uso. Porque, aunque la rosa sea símbolo universal del romanticismo, en realidad no hay una sola: hay cientos de maneras de cultivarla, hacerla florecer y disfrutarla.