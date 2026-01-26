Julieta Puente: el diagnóstico que allanó su búsqueda, la feliz noticia que cambió su vida y el futuro

“Es oficial: van a ser tías. Hace tres meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón. Tengo tanto (mucho) por contarles de este camino que viví en silencio. Prometo que lo van a saber todo (con detalles, como se merecen). Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡Vamos a ser papás! (Y ustedes, tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real). Ahora sí empieza nuestra real aventura. ¿Será que nos acompañarán?”.

Julieta Puente anunció su embarazo con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores. Allí, habla a diario y le gusta mostrar parte de su vida privada como también lo laboral: por caso, comenzó haciendo los famosos “Cardios de la felicidad” en plena pandemia a través de vivos de Instagram. En el último tiempo, además, mostró los avances de obra de la casa que compró junto a su marido, también sus rutinas de entrenamiento, las recetas que cocina, los viajes con amigas y familia. Y, por supuesto, su día a día con el exnadador olímpico Facundo Miguelena, que actualmente trabaja como piloto de avión en una aerolínea nacional y también es su representante.

Sin embargo, decidió y logró mantener en reserva la feliz noticia que le cambió la vida 14 semanas atrás. Según contó a LA NACION la conductora fitness e influencer, el embarazo llegó luego de un año y medio de búsqueda, de ansiedad e incertidumbre, pero siempre con la esperanza de que llegaría. Es por eso que, cuando se enteró junto a su marido, decidieron tomarse un tiempo para procesarlo ellos primero para luego poder contárselo a sus familiares y amigos íntimos.

Puente: "Hace un año y medio nos empezaron a dar ganas de ser papás. Siempre fue un sueño compartido. Empezamos a buscarlo, pero costó un poco más porque yo tenía un desajuste hormonal" Gentileza Sol Ortiz

Y recién cuando pasaron los plazos sugeridos por los médicos y ellos quisieron, lo contaron públicamente. Junto a ello, la periodista se explayó un poco más sobre el proceso de búsqueda y el diagnóstico que recibió. Es por eso que decidió consultar con un profesional y así llegó al especialista en fertilidad Lucas Almoño, quien la asesoró para que pudiera regular su ciclo.

Cambio de vida

Puente debió realizar cambios en su alimentación y en su rutina diaria como entrenar un poco menos y descansar más. Todavía emocionada por los mensajes de sus seguidoras –entre las que se incluyen varias famosas-, la conductora se sincera y habla de su lucha por ser mamá, un sueño que tiene desde hace mucho y cómo lo transitó junto a su marido, con quien está en pareja hace siete años.

La fecha probable de parto es a fines de julio y si bien ya saben el sexo y nombre de su bebé, esperarán unos días para revelarlo. Ahora, quieren disfrutar de haber contado esta gran noticia. Además, cuenta que ya tienen planeado el primer viaje que realizarán en familia. En su Instagram, adelanta, compartirá videos con las diferentes reacciones de sus familiares a medida que les fueron contando la noticia. Y también compartirá su entrenamiento como embarazada.

—Contaste que estuvieron buscando un tiempo hasta que decidieron consultar con un profesional.

—Sí, hace un año y medio nos empezaron a dar ganas de ser papás. Siempre fue un sueño compartido. Empezamos a buscarlo, pero costó un poco más porque yo tenía un desajuste hormonal, que le pasa a muchas mujeres: se llama amenorrea (ausencia de menstruación). Entonces, necesité que me ayude un médico especialista en fertilidad, Lucas Almoño, a regular mi ciclo para poder seguir buscando.

—¿Cómo vivieron ese proceso mientras tanto?

—El proceso me costó mucho emocionalmente y más aún trabajando con las redes sociales, estando “expuesta” y viviéndolo en silencio. Hubo muchos días de frustración y tristeza, pero siempre supimos que iba a llegar en el momento indicado. Tuve que cambiar muchas cosas de mi rutina: descansar más, comer mejor, entrenar un poquito menos, para acompañar el proceso.

—¿Cómo y cuándo se enteraron?

—Nos enteramos en la semana cinco porque fui a grabar mis rutinas de YouTube y sentí que me dolía la panza haciendo abdominales. Y yo, que tengo control de mi cuerpo, supe que el dolor era distinto. Además, estábamos pendientes de si se daba o no todos los meses. Me hice un test y dio positivo.

"Lejos de llorar o emocionarnos [tras el test positivo], nos empezamos a reír y a preguntarnos cómo vamos a hacer ahora, ya que tenemos vidas muy distintas nosotros dos", recuerda Puente Gentileza Sol Ortiz

—¿Cuál fue su reacción?

—La felicidad es y fue total. Nuestra reacción fue muy graciosa. Lejos de llorar o emocionarnos, nos empezamos a reír y a preguntarnos cómo vamos a hacer ahora, ya que tenemos vidas muy distintas nosotros dos: Facu es piloto de avión y vuela muchísimo, y yo trabajo de lunes a lunes con mis redes sociales.

—Mientras lo buscaban en la intimidad de la pareja, muchas veces tuviste que aclarar en tus redes sociales que no estabas embarazada o te preguntaban para cuándo. ¿Cómo lo viviste?

—Yo tengo una comunidad superfiel, lo cual es hermoso. Y la verdad siempre lo tomé con amor. Pero a veces es difícil que todos los días te pregunten “¿para cuándo el bebé?” cuando vos, puertas adentro en tu casa, estás viviendo una realidad o una batalla que no conocen. Creo que ahí entendí por qué no se hacen esas preguntas. Pero, repito, lo recibía con amor de igual modo.

—¿Cómo transitaste las primeras semanas?

—Los primeros tres meses fueron fatales: tuve muchísimas náuseas, por suerte nada de vómitos, mucho asco a todas las comidas que antes me gustaban, cansancio, y ganas de llorar. Pero, al mismo tiempo, con la felicidad de poder contar la noticia a nuestros amigos y familia, y de empezar a soñar con todo lo que viene.

—Mientras tanto, ¿cómo sigue tu vida profesional?

—Mi vida y mi trabajo siguen igual. O, quizás, mejor aún. Porque ahora puedo aprovechar a grabar rutinas para embarazadas y acompañar también a todas las mujeres que estén en ese camino.

Julieta Puente: "Ya tenemos planeado el primer viaje con el bebé. Definitivamente, el bebé se va a adaptar a nuestra vida nómade y salvaje. No imaginamos otra ecuación porque ya es nuestro ritmo de vida y nos encanta que así sea" Gentileza Sol Ortiz

—Entrenar, para vos, además de placer, es un trabajo. Entiendo que es siempre con la autorización y supervisión de tu médico. ¿Hasta cuándo vas a hacer las rutinas?

—El entrenamiento durante el embarazo es muy positivo y hasta necesario, siempre y cuando la mujer haya entrenado antes, y que su embarazo esté perfecto y no tenga complicaciones. Mis rutinas de fuerza no cambiaron en nada más que en bajar un poco los pesos con los que entreno. Sin embargo, cambia mucho el cardio porque no se recomienda hacer impacto durante el embarazo. Yo corría mucho y tuve que despedirme del running hasta el invierno. Así que empecé pilates y yoga, que es algo que suma mucho para el momento del parto, y también emocionalmente.

—Ustedes suelen viajar mucho. ¿Piensan mantener el mismo ritmo una vez que nazca su bebé?

—Nuestra mapeternidad será superdivertida y desafiante, sin dudas. Ya tenemos planeado el primer viaje con el bebé. Definitivamente, el bebé se va a adaptar a nuestra vida nómade y salvaje. No imaginamos otra ecuación porque ya es nuestro ritmo de vida y nos encanta que así sea.

—Su perrita, Burpi, ¿presentó algún cambio desde que estás embarazada? Las mascotas suelen intuir, darse cuenta...

—Está supercariñosa y no se me despega hace meses. Cuando la dejo por los viajes de trabajo se pone bien rebelde. Además, no le gusta que me toquen la panza, pero a mí me encanta que me toquen la panza [risas].