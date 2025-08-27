“¡Traidor!“: exlibertarios acusan a los Menem por el caso Spagnuolo y se calienta la exposición de Francos en Diputados

Dos exdiputados de La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, desataron un escándalo en el recinto de la Cámara de Diputados cuando arremetieron contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a raíz del caso de los audios que comprometen a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por supuesto cobro de coimas.

“Ese apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción, que enfoca directamente sobre el presidente Javier Milei, desgasta la imagen de este gobierno, no solamente por el pedido de coima que dejó trascender el doctor Spagnuolo, donde se sube la coima del 5 al 8 por ciento, sistema aceitado”, acicateó D’Alessandro, lo que desató una batahola en la bancada libertaria.

“¡Traidor!”, le gritó la diputada libertaria Lilia Lemoine, que se levantó para evitar que prosiguiera con su alocución. Varios diputados se pusieron de pie y empezaron a gritar. D’Alessandro, inmutable, continuó.

“Esas grabaciones venían de hace más de ocho meses. Está también el problema de corrupción que se ve en otros lados, como por ejemplo los contratos del Banco Nación asignados a la familia Menem, donde en la obra social intervenida de Osprera, también se ve vinculado a Lule Menem en determinados hechos de corrupción que están haciendo investigadores de la justicia, facturaciones de un socio del doctor Menem, presidente de la Cámara de Diputados”, enfatizó.

“Mi pregunta es sencilla. ¿Usted piensa que si no hubiésemos puesto a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, no hubiésemos evitado estos hechos de corrupción? Muchas gracias”, concluyó el legislador, a la espera de una respuesta de Francos.

Noticia en desarrollo