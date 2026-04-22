Un diputado opositor y el Gobierno buscan derogar la “ley del lobizón”

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón y el gobierno nacional impulsan cada uno por su lado la derogación de la Ley de Padrinazgo, conocida popularmente como “ley del lobizón”.

En el último mes, tanto el legislador opositor como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promovieron iniciativas para eliminar la normativa que otorga una protección oficial y beca estudiantil al séptimo hijo de un mismo sexo de una familia.

Paulón, legislador de Provincias Unidas, explicó a LA NACION: “La ley pierde efectividad porque la superstición del lobizón ya no tiene vigencia —en referencia al mito del séptimo hijo como hombre lobo—. Planteamos que ya cumplió su ciclo y sigue teniendo sesgo discriminatorio porque no aplica para todas las familias por igual”.

El expresidente Carlos Menem en el bautismo de uno de sus ahijados

El diputado opositor propuso eliminar la ley 20.843 en septiembre de 2024. Pocas semanas después, el Poder Ejecutivo incluyó la misma propuesta dentro del proyecto de Ley de hojarasca bajo la firma del presidente Javier Milei, del ministro Sturzenegger y del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ninguna de las presentaciones fue tratada y aprobada en el recinto, por lo que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, firmó una insistencia del texto el pasado viernes 27 de marzo. Este lunes 20 de abril, Paulón volvió a presentar el proyecto. Al ser consultado por la insistencia pese a ya estar incluido en la Ley de Hojarasca, Paulón afirmó que pretendía “recordar que tuvimos la primera iniciativa al respecto”.

El legislador pronosticó que la ley debería “salir sin demasiado problema”, aunque reconoció que “no es un proyecto trascendente”, Para tranquilidad de los beneficiarios, aclaró que la anulación no quitará derechos adquiridos: “Quienes ya lo cobran lo seguirán haciendo”.

La ley de padrinazgo presidencial rige desde 1974, aunque sufrió modificaciones a lo largo de los años

La Ley de Padrinazgo Presidencial

En la Rusia de finales del siglo XVIII, los emperadores apadrinaban a estos niños para protegerlos del abandono de sus familias. El presidente José Figueroa Alcorta inició la práctica en la Argentina en 1907 ante un pedido de inmigrantes alemanes del Volga.

La "ley del lobizón" tiene su origen en una norma de 1974, cuando María Estela Martínez de Perón promulgó la ley 20.843. El reglamento establece que el Estado nacional debe asegurar la realización gratuita de estudios de nivel primario, secundario y universitario de los ahijados. De acuerdo con el documento, los fondos para estos gastos provienen de Rentas Generales.

La normativa nace de la leyenda guaraní que describe a “Luisón” como el séptimo hijo de la unión de Tau y Keraná. El mito asegura que sobre él cayó una maldición que lo transformaba en un monstruo pestilente con forma de “hombre lobo”.

El diputado Paulón sostiene que la ley se basa en una leyenda obsoleta Ricardo Pristupluk

Originalmente, el beneficio correspondía solo al séptimo hijo varón. Más tarde, la protección se extendió a las séptimas hijas mujeres. Durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se quitó la limitación que establecía la consecutividad del sexo.

Para los interesados en solicitar la beca mientras se encuentre vigente, el ministerio de Capital Humano explica que se debe presentar una constancia de alumno regular original y documentación complementaria, según el nivel educativo.

Con esa presentación completa, se puede enviar el formulario correspondiente, que se remite por Correo Argentino a una sucursal especial en la Casa de Gobierno. Para la renovación anual, el beneficiario debe acreditar la finalización del ciclo lectivo anterior y mantener la condición de alumno regular.