380 kilómetros de autonomía por US$24.990: así es el auto que tiene casi el 60% del mercado de los eléctricos en la Argentina

La industria automotriz de la Argentina no para de avanzar en términos de electrificación. Estos vehículos van desde los híbridos ligeros hasta los 100% eléctricos, pasando por los híbridos convencionales y los enchufables. En el mercado argentino, el subsegmento de mayor aceptación es el de los híbridos, principalmente por una cuestión de extensión territorial y por una red de carga que todavía tiene que crecer para poder realizar largos recorridos con vehículos 100% eléctricos.

Ahora bien, más allá de que el auto eléctrico depende de una red de carga que todavía no está del todo desarrollada en el país, es una tecnología que se encuentra en constante crecimiento. Por ejemplo, en septiembre se patentaron un total de 49.814 vehículos, considerando todas las motorizaciones, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Dentro de ese total, 865 vehículos fueron 100% eléctricos. Si bien la cifra representa apenas un 1,7% de los patentamientos, significó un crecimiento del 29,7% frente al mes anterior, agosto, y un incremento del 434% en comparación con el mismo mes del año anterior, según Acara.

En una mirada anual, entre enero y septiembre se patentaron 6.033 vehículos eléctricos, frente a apenas 688 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 776,9%.

El auto más vendido de este segmento

Dentro de esa categoría de eléctricos aparece uno de los tres modelos con los que BYD llegó a la Argentina: el Dolphin Mini, su citycar del segmento A, que se adueñó de este segmento al registrar 495 ventas en septiembre y alcanzar una participación del 57,2%, según Acara. Según el acumulado, el Dolphin Mini alcanzó 3.331 patentamientos y una participación del 55,2% dentro del segmento.

El BYD Dolphin Mini cuenta con dos versiones en el país

El Dolphin Mini cuenta en dos versiones: GL y GS, ambas con capacidad para cuatro pasajeros. En cuanto a sus dimensiones, las dos variantes tienen 3,99 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,59 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,50 metros. Además, cuentan con un baúl de 308 litros y una altura libre al suelo de 131 mm.

En cuanto a la motorización, ambas versiones son 100% eléctricas y están equipadas con un motor delantero que entrega una potencia máxima de 65 kW y un torque de 175 Nm. La velocidad máxima declarada es de 150 km/h y las dos cuentan con cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Económico y Nieve.

La principal diferencia entre ambas variantes está en la batería y la autonomía. El Dolphin Mini GL utiliza una batería Blade de 30,08 kWh y declara una autonomía de 280 kilómetros bajo el ciclo NEDC, mientras que el GS incorpora una batería de 43,2 kWh y alcanza los 380 kilómetros NEDC. Las dos cuentan con sistema de refrigeración y calefacción de la batería, además de puerto de carga CCS Combo 2. La versión GL admite cargas de hasta 65 kW en corriente continua, mientras que la GS llega hasta los 85 kW.

Las dos versiones cuentan con seis airbags

En materia de seguridad, las dos versiones cuentan con seis airbags, incluidos frontales, laterales delanteros y de cortina para las plazas delanteras y traseras. También incorporan control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, advertencia de salida de carril, control de centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito, control inteligente de luces altas, cámara de reversa y sistemas de control de tracción, estabilidad y presión de los neumáticos.

Por su parte, los precios para el mercado local son los siguientes: