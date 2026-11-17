El primer local de Tesla en la Argentina abrirá hacia fines de noviembre en Unicenter, en Martínez y la automotriz confirmó que el viernes 20 comenzará a recibir pedidos de sus dos primeros modelos, el Model 3 y el Model Y. Ese mismo día habrá un acto de lanzamiento en el barrio porteño de La Boca, donde está prevista la participación del presidente Javier Milei junto a directivos de la compañía.

Tesla Model Y

En Unicenter, Tesla se instalará en el Nivel 1, donde exhibirá dos vehículos. Además, habilitará una zona de pruebas de manejo en la playa H del estacionamiento, con una flota de diez autos. La propuesta permitirá que los visitantes conozcan los productos y los conduzcan antes de decidir una compra.

La gama inicial estará compuesta por un sedán, el Model 3, y un SUV, el Model Y, ambos completamente eléctricos. La confirmación llegó después de que la marca anunciara su desembarco con un video de un Model Y circulando por Buenos Aires. Tesla todavía no comunicó los precios argentinos, las versiones ni las configuraciones que ofrecerá, como así tampoco detalló las condiciones para realizar los pedidos.

Tesla Model 3

Los cambios a medida del desembarco

La llegada se produce después de una serie de decisiones regulatorias que parecen hechas a medida de Tesla. El Gobierno elevó el valor máximo admitido para los eléctricos dentro del cupo sin arancel y creó una vía de acceso vinculada con inversiones en cargadores, dos cambios que encajan con los vehículos y el negocio de la compañía.

La afinidad entre Milei y Elon Musk aporta el contexto político. En abril de 2024 se reunieron en la fábrica de Tesla en Austin y, después de un segundo encuentro, el empresario recomendó invertir en la Argentina. En septiembre de este año, el Presidente recibió en Casa Rosada a ejecutivos de la automotriz vinculados con Finanzas, Políticas Públicas y Nuevos Mercados.

El Gobierno elevó el valor máximo admitido para los eléctricos dentro del cupo sin arancel

El cambio más relevante para los productos llegó a fines de septiembre. El Decreto 1128/2026, vigente desde el 1° de octubre, llevó de US$16.000 a US$35.000 el límite FOB para los eléctricos puros que pueden acceder al régimen. Los híbridos convencionales y enchufables quedaron en US$18.000, mientras que los mild hybrid conservaron el máximo de US$16.000.

El Decreto 1128/2026, vigente desde el 1° de octubre, llevó de US$16.000 a US$35.000 el límite FOB para los eléctricos puros

El aumento amplió el beneficio hacia una franja de vehículos que antes quedaba fuera y removió un obstáculo para Tesla. Cabe aclarar que los US$35.000 son el valor máximo del auto en origen para su exportación, sin flete ni seguro, y no su precio al público en la Argentina. El régimen elimina el Derecho de Importación Extrazona del 35% para las unidades adjudicadas; no exime de todos los impuestos.

Cómo pesan las inversiones en cargadores

El Gobierno modificó después las reglas de distribución con la Resolución 438/2026, la cual permitió que cada convocatoria valore, además del precio y el momento de importación, factores como capacidad financiera, antecedentes comerciales, tecnologías innovadoras e inversiones en infraestructura de carga.

Esa posibilidad se concretó en la convocatoria para 2027. El cupo mantiene 50.000 vehículos anuales, divididos inicialmente entre terminales e importadores. Dentro de las 25.000 unidades del segundo grupo, 5000 se reservaron para nuevos participantes, una mitad con prioridad para tecnologías innovadoras y otra para solicitantes que comprometan al menos 20 puntos de carga.

En esta última reserva, si los pedidos exceden las unidades disponibles, la distribución será proporcional a la cantidad de cargadores comprometidos. Un nuevo importador podrá participar de ambas porciones, con un máximo conjunto de 2500 vehículos. Los equipos deberán estar funcionando a más tardar el 31 de enero de 2028.

En esta última reserva, si los pedidos exceden las unidades disponibles, la distribución será proporcional a la cantidad de cargadores comprometidos

En junio, YPF y Tesla firmaron una carta de intención para explorar proyectos de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. Más adelante, Horacio Marín comunicó un acuerdo para sumar cargadores y baterías en estaciones de servicio.

A ese escenario se suman otras facilidades. El Decreto 796/2026 habilitó un mecanismo de reconocimiento de estándares estadounidenses de seguridad mediante la documentación conocida como Blue Ribbon Letter. Por separado, el acuerdo comercial con Estados Unidos contempla un cupo de 10.000 vehículos de ese origen con arancel cero, otra alternativa potencial que dependerá de dónde se fabriquen las unidades destinadas al mercado argentino, que también pueden llegar desde China.