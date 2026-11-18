La emblemática marca de vehículos todoterreno Jeep es uno de los casos más singulares y exitosos de evolución en la industria automotriz. Este domingo 22 y lunes 23, en las Stellantis Driving Sessions, podés elegir entre tres de sus modelos para sentir lo que es manejar un Jeep hoy. Solo tenés que inscribirte aquí, elegir el vehículo y acercarte a La Nube de Costanera Norte entre las 11 y las 18hs.

Llegan las Stellantis Driving Sessions a La Nube, Costanera Norte, el 22 y 23 de noviembre

¿Cuáles son los Jeep disponibles? Acá te los presentamos.

Jeep Avenger

Este SUV compacto es el primer modelo híbrido de la marca comercializado localmente y fue lanzado recientemente. El nuevo Jeep Avenger está equipado con una motorización híbrida MHEV de 12V, con el reconocido motor turbo T200, asociado a una transmisión automática CVT de 7 velocidades. Esta tecnología híbrida ligera combina un motor de combustión con un sistema eléctrico de bajo voltaje (12 voltios), lo que reduce las emisiones y el consumo de combustible sin sacrificar el rendimiento. Está disponible en las versiones Altitude, Longitude y Limited.

La versión Limited tiene características destacadas: control de crucero adaptativo (control de velocidad, distancia y función de centrado de carril), techo solar eléctrico, faros matrix LED DRL, servicios conectados y Chat GPT integrado, retroiluminación LED que resalta la parrilla por la noche y la hace fácilmente reconocible en el tráfico.

Con este modelo, Jeep inaugura una nueva etapa tecnológica en Argentina orientada a la eficiencia y la conectividad.

Este SUV compacto es el primer modelo híbrido de la marca comercializado localmente

Jeep Renegade Willys

Se trata de la versión más aventurera de la gama Renegade y rinde homenaje al histórico Willys que dio origen a la marca. Está equipado con el motor turbo T270 de 1,3 litros, que desarrolla 175 CV y 270 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y un sistema de tracción integral con reductora electrónica Active Drive Low. Su equipamiento incluye el sistema Selec-Terrain para diferentes superficies, neumáticos de orientación todoterreno y ajustes específicos de suspensión. Más que una variante estética, el Renegade Willys se distingue por ofrecer auténticas capacidades off-road dentro del segmento de los SUV compactos, convirtiéndose en una de las pocas opciones con tracción 4x4 real disponibles en su categoría.

El Renegade se distingue por ofrecer auténticas capacidades off-road dentro del segmento de los SUV

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler es el emblema de la marca Jeep, representando más de 80 años de legado en capacidad todoterreno y espíritu aventurero. Su diseño robusto y su versatilidad han consolidado su posición como un ícono en la industria automotriz.

Importado desde Estados Unidos, mantiene la clásica configuración de carrocería corta con techo y puertas desmontables, orientada a maximizar las prestaciones fuera del asfalto. La actualización más reciente incorporó el nuevo motor Hurricane 4 turboalimentado de 2,0 litros, capaz de entregar 270 CV y 400 Nm de torque. Este conjunto está asociado a una caja automática de 8 velocidades y una caja reductora ROCK-TRAC HD.

También suma una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, nuevos sistemas de asistencia a la conducción y mejoras en seguridad. Gracias a su menor distancia entre ejes y mejores ángulos todoterreno, es considerado por muchos entusiastas como el Wrangler más capaz para enfrentar obstáculos extremos.

El Jeep Wrangler está hecho para quienes se animan a ir más allá

Este fin de semana largo date el gusto y subite a un Jeep.

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