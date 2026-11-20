Las Stellantis Driving Sessions contarán con un excelente muestrario de los modelos más representativos del lineup actual de Fiat, otra de las marcas del Grupo. Inscribiéndose aquí, el público podrá elegir entre el Fiat 600 Hybrid, dos de las Titano o la Toro. La gran cita es este domingo 22 y lunes 23, de a 11 a 18hs, en La Nube de Costanera Norte.

Llegan las Stellantis Driving Sessions a La Nube, Costanera Norte, el 22 y 23 de noviembre

Aquí, los autos de Fiat para elegir:

Fiat 600 Hybrid

Se trata de la denominación histórica de la marca italiana reinterpretada bajo la forma de un SUV compacto electrificado. Importado desde Europa, es el primer vehículo híbrido comercializado por Fiat en Argentina y utiliza una motorización turbo de 1,2 litros asociada a un sistema híbrido ligero de 48 voltios que desarrolla una potencia combinada de 145 CV. La transmisión automática de doble embrague e-DCT de seis velocidades permite realizar maniobras y desplazamientos a baja velocidad con asistencia eléctrica, mejorando la eficiencia energética.

Su diseño de inspiración italiana, el elevado nivel tecnológico, las ayudas avanzadas a la conducción de nivel 2 y un consumo homologado de apenas 4,8 litros cada 100 kilómetros lo convierten en una de las propuestas más innovadoras de la marca en el mercado local.

El Fiat 600 Hybrid es el primer vehículo híbrido comercializado por la marca en Argentina Diego Mola www.diegomola.com

Fiat Titano

La Fiat Titano es el primer producto del nuevo hub de pick up’s de Stellantis en la planta de Córdoba. Cuenta con un motor 2.2 turbodiésel de 200 CV, opciones de caja manual o automática y versiones con tracción 4x2 y 4x4. Además, ofrece una capacidad de carga de hasta 1020 kg y y una capacidad de remolque con frenos de hasta 3.500 kg. Una camioneta para descubrir y probar al volante.

Las versiones 4x4 cuentan con selector de tracción y bloqueo de diferencial trasero, pensados para enfrentar terrenos exigentes. Y si buscás una pick-up preparada para el trabajo y la aventura, acercate a conocer la Fiat Titano.

Producida en Córdoba, viene equipada con el motor Multijet turbodiésel de 2,2 litros que desarrolla 200 CV.

Fiat Toro

Es la actualización de la exitosa pickup compacta de la marca. Para el modelo 2026 recibió mejoras de equipamiento, una gama simplificada y la incorporación del nuevo motor Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm en las versiones diésel. Las variantes nafteras continúan utilizando el conocido motor Firefly 1.3 turbo de 175 CV. Entre los cambios más destacados figuran nuevas configuraciones tecnológicas, central multimedia de hasta 10,1 pulgadas, tablero digital y un conjunto de asistencias a la conducción que incluyen frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

Gracias a su arquitectura monocasco, la Toro mantiene uno de sus principales diferenciales frente a las pickups tradicionales: una combinación equilibrada entre comportamiento de automóvil, confort y capacidad de carga.

El modelo 2026 de la pickup Toro recibió mejoras de equipamiento, una gama simplificada y la incorporación del nuevo motor Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm en las versiones 4x4.

Este fin de semana subite al Fiat que más te guste.

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