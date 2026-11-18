Leapmotor, la marca china fundada en 2015 y especializada en vehículos electrificados de última generación, está presente en la Argentina como parte del Grupo Stellantis. Y sus dos grandes novedades ultra-híbridas, el Leapmotor B10 y el Leapmotor C10, estarán disponibles este fin de semana largo para ser manejados por quien así lo desee.

Y es que es domingo 22 y el lunes 23, entre las 11 y las 18, se llevarán a cabo en La Nube de Costanera Norte las Stellantis Driving Sessions. Con inscripción previa en https://stellantisdriving.com.ar/ podés probar cualquier de dos de los modelos con los que la desembarcó este año en el país y que están revolucionando la movilidad.

Este domingo 22 y lunes 23 llega Stellantis Driving Sessions a La Nube, Costanera Norte

Leapmotor B10

El Leapmotor B10 ultra-híbrido presenta combina un sistema de propulsión eléctrica que eroga 215 CV y 240 Nm. Con un generador de combustible de 1,5 litros integrado que recarga la batería cuando es necesario. El modelo cuenta con una batería de 18,8 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de 95 km, un generador de 50 kW y un depósito de combustible de 50 litros. Esta arquitectura permite ofrecer una experiencia de conducción propia de un vehículo eléctrico, pero con una autonomía extendida de 900 kilómetros.

El modelo desarrolla 218 CV de potencia, cuenta con una batería de 18,8 kWh, tracción trasera y una importante dotación tecnológica que incluye pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, cámara 360°, actualizaciones remotas OTA, sistema de sonido de 12 parlantes y un completo paquete de asistencias a la conducción. Además, incorpora techo panorámico, iluminación ambiental configurable y conectividad avanzada, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras de la nueva generación de SUV electrificados.

El Leapmotor B10 utiliza tecnología de autonomía extendida Edwin Panneflek

Leapmotor C10

El Leapmotor C10 Design se posiciona como el SUV más grande y sofisticado de la gama de la marca. Desarrollado sobre la misma filosofía REEV de autonomía extendida, combina un motor eléctrico de 215 CV con un generador naftero destinado exclusivamente a alimentar la batería, logrando una autonomía superior a los 1.000 kilómetros. Se destaca por sus dimensiones generosas, una amplia habitabilidad interior y un enfoque claramente orientado al confort familiar.

En el interior del habitáculo del Leapmotor C10 ultra-híbrido, los conductores pueden disfrutar de un entorno digital moderno, similar al de un smartphone, impulsado por LEAP OS 4.0. Por otro lado, el modelo cuenta con el mejor chipset de su clase con el Qualcomm 8155 que ofrece una respuesta fluida y rápida en todas las circunstancias. Una pantalla central de 14,6 pulgadas con resolución 2,5K HD ofrece una interfaz fluida para la conectividad, el entretenimiento y los controles del vehículo. Un panel de instrumentos de 10,25″ con una resolución 1.920 x 720 px, un mapeado 3D en tiempo real 360º, un monitoreo LEAP PILOT integrado, navegación, datos del vehículo, todo personalizable por el conductor. Muchas otras funciones inteligentes como el control por voz, que se ven complementadas por el comando remoto a través de la aplicación móvil Leapmotor.

El Leapmotor C10 se posiciona como el SUV más grande y sofisticado de la marca

Con su combinación de rendimiento, comodidad y precio, el Leapmotor C10 se convierte en un punto de referencia en la categoría C-SUV electrificados

La llegada de Leapmotor a la Argentina en 2026 es una de las grandes novedades de la industria. Por eso, la Driving Sessiones de Stellantis es la gran oportunidad que tiene el gran público de probar un REEV (vehículos de autonomía extendida).

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