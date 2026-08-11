Se actualizó la valuación fiscal de los autos y hay aumentos en el costo de los trámites

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) actualizó la tabla oficial de valuación de autos y motos que utilizan los Registros Seccionales para calcular los aranceles correspondientes a determinados trámites.

El cambio fue establecido mediante la Disposición 160/2026, publicada en el Boletín Oficial, con vigencia desde el primer día del mes. La misma reemplaza la tabla actualizada por la de julio, un procedimiento habitual de la entidad para mantener actualizados los valores de referencia.

En términos prácticos, la resolución no establece nuevos aranceles ni modifica por sí misma las alícuotas aplicables a una transferencia o al patentamiento de un vehículo. Lo que cambia son los valores oficiales de referencia de los automotores y motovehículos sobre los cuales se calculan esos costos cuando corresponde.

Esto quiere decir que si la DNRPA modifica el valor asignado a un determinado vehículo, el monto final de un trámite asociado a esa valuación también puede variar, aún cuando la fórmula utilizada para calcularlo permanezca sin modificaciones.

En este caso, hay algunos modelos cuya valuación fue actualizada al alza, modificando así el valor final que un usuario deberá pagar por el trámite de transferencia. En otros, la valuación disminuyó, por lo que esos modelos afectados verán reducido el monto a pagar. Es importante aclarar que las alícuotas siguen siendo las mismas, pero es el cambio en la valuación lo que afecta al monto final.

Qué cambia desde agosto

La DNRPA cuenta con una tabla en la que se identifica cada vehículo según marca, modelo, versión y año y se le asigna un valor de referencia. Esa información es utilizada, entre otras cuestiones, para determinar la base de cálculo de los aranceles correspondientes a la inscripción inicial y transferencia.

Para elaborar esos valores, la Dirección Nacional señala que se utilizaron como referencia las tablas publicadas mensualmente por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La DNRPA elabroa las tablas en base a los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA) Ministerio de

Esto significa que no existe un porcentaje único de actualización para todos los vehículos. Para evitar seleccionar modelos de manera arbitraria, se analizaron algunos de los vehículos ubicados entre los primeros puestos del ranking de patentamientos de Acara. En cada caso se compararon únicamente versiones que tuvieran exactamente el mismo código de identificación en la tabla anterior y en la nueva.

El relevamiento permitió encontrar 147 versiones 0 km directamente comparables de 17 modelos. De ese total, 144 aumentaron de valuación, dos mantuvieron el mismo valor y una bajó. La mediana de las variaciones fue de alrededor del 8%, aunque las diferencias entre modelos fueron importantes.

Por ejemplo, una Toyota Hilux SRX 2.8 4x4 automática, pasó de $80.666.000 a $84.349.000, una suba del 4,6%. En el Fiat Cronos Drive 1.3 GSE, la valuación subió de $34.100.000 a $37.780.000, un 10,8%. La Ford Ranger XLT 2.0 biturbo 4x4 automática, pasó de $69.367.300 a $74.446.800, un aumento del 7,3%.

Una Toyota Hilux SRX 2.8 4x4 automática, pasó de $80.666.000 a $84.349.000, una suba del 4,6%, de julio a agosto

También hubo movimientos mayores. El Volkswagen Tera Comfort pasó de $36.553.050 a $41.561.750, un 13,7% mientras que el Chevrolet Tracker LTZ 1.2 turbo automática saltó de $35.300.000 a $44.707.900: un 26,7%.

Qué pasó con los usados

El comportamiento entre los usados fue mucho más dispar. Para este segmento se tomó como referencia el ranking de los 10 modelos más comercializados en julio según la CCA, como Volkswagen Gol y Trend, Toyota Hilux, Chevrolet Corsa y Classic, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

En este caso se comparó exactamente el mismo año-modelo. De esta manera, por ejemplo, un vehículo 2015 fue contrastado únicamente contra la misma versión 2015 de la tabla anterior. El análisis mostró que no hubo un comportamiento uniforme. En algunas familias casi todos los valores se mantuvieron sin cambios, mientras que en otras hubo revaluaciones muy fuertes.

El caso más llamativo fue el Fiat Palio. Entre las combinaciones versión-año comparables desde 2010, alrededor del 97% aumentó de valuación. Un Palio Fire 1.4 de cinco puertas modelo 2015 pasó de $6.623.000 a $11.708.700, una suba del 76,8%. Incluso hubo casos superiores. Un Palio Weekend Adventure 1.6 modelo 2015 pasó de $8.991.000 a $17.168.200, lo que representa un incremento del 90,9%.

La gama del Fiat Palio desde 2010 aumentó su valuación alrededor del 97%

También se detectaron correcciones importantes en otros modelos de alta circulación. Un Peugeot 208 Active 1.5 modelo 2015, subió de $7.311.000 a $11.589.200, un 58,5%. Un Toyota Corolla XEI 1.8 manual modelo 2015 pasó de $10.145.000 a $15.409.400, un 51,9%; mientras que un Volkswagen Gol Trend 1.6 GP de cinco puertas del mismo año, subió de $6.937.000 a $10.252.900, un 47,8%.

Sin embargo, la actualización no fue generalizada. En el Chevrolet Corsa/Classic, prácticamente todas las combinaciones comparadas mantuvieron su valuación. Algo similar ocurrió con buena parte de las Volkswagen Amarok, mientras que Hilux y Ranger mostraron una combinación de años sin cambios y otros con ajustes.

Así, la comparación permite distinguir dos fenómenos. Entre los 0 km, la actualización fue extendida y la gran mayoría de las versiones analizadas aumentó. Entre los usados, en cambio, la revisión fue mucho más selectiva: algunos modelos prácticamente no cambiaron y otros registraron correcciones de 40%, 50%, 70% e incluso superiores al 90%.

Qué pasa si un vehículo no figura en la tabla

La disposición establece que en el caso de que un determinado modelo y año no tenga un valor asignado, se deberá tomar como referencia el valor correspondiente al año inmediatamente anterior y adicionarle un 8%. La regla no es nueva, ya que en anteriores actualizaciones ya se estableció el mismo procedimiento.

Por ejemplo, si una determinada versión no tuviera una valuación disponible para un año y el modelo del año inmediatamente anterior estuviera valuado en $30 millones, el Registro debería considerar un valor de $32,4 millones para realizar el cálculo.