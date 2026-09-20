Adiós al cable: el sistema de Porsche que permite cargar un auto sin enchufarlo

Llegar a casa, estacionar el auto y olvidarse de enchufar el cargador. Esa es la idea detrás de una nueva tecnología que Porsche comenzó a ofrecer para su Cayenne Electric, su SUV completamente eléctrico. El sistema permite iniciar la recarga sin que el conductor tenga que conectar físicamente ningún cable.

La tecnología se denomina Porsche Wireless Charging y funciona mediante inducción. Para utilizarla es necesario instalar una plataforma en el suelo del estacionamiento. Una vez que el vehículo queda ubicado sobre ella, el sistema detecta automáticamente la posición e inicia la transferencia de energía.

El funcionamiento es similar al de un cargador inalámbrico para teléfonos, aunque a una escala mucho mayor. La electricidad pasa desde la plataforma hasta un receptor instalado en el vehículo mediante un campo electromagnético.

Porsche Cayenne Electric Porsche

Según Porsche, el sistema puede entregar hasta 11 kW de potencia y alcanza una eficiencia superior al 90%, una cifra cercana a la de los sistemas de carga de corriente alterna convencionales.

¿Cómo se carga el Cayenne sin cables?

La solución está compuesta por tres elementos principales: el equipamiento instalado en el vehículo, el receptor que permite captar la energía y la plataforma que permanece fija en el piso.

Al estacionar el Cayenne sobre esta superficie, el vehículo puede bajar ligeramente para optimizar la distancia entre ambos componentes. El proceso comienza automáticamente, por lo que el conductor no necesita sacar un cable ni conectarlo al auto.

La plataforma también está preparada para instalarse en espacios exteriores y cuenta con sistemas de seguridad. Los sensores pueden detectar la presencia de objetos metálicos o seres vivos entre el vehículo y la base. Si se identifica una situación de riesgo, la transferencia de energía se interrumpe.

El sistema es opcional y Porsche ya comenzó a ofrecerlo en Europa. La compañía también señala que su implementación se realizará progresivamente en otros mercados.

Con esta solución, no es necesario enchufar el auto para cargarlo Ashton Stan

El Cayenne Electric, además, cuenta con un sistema convencional de carga rápida. Puede alcanzar hasta 400 kW bajo determinadas condiciones y pasar del 10% al 80% de batería en menos de 16 minutos. La carga inalámbrica, en cambio, está pensada principalmente para facilitar las recargas habituales en casa.

La propuesta también muestra hacia dónde puede avanzar la infraestructura para vehículos eléctricos. El problema ya no está únicamente en aumentar la potencia de los cargadores o reducir los tiempos de espera, sino también en hacer que el proceso sea más sencillo para el usuario.

Porsche no es la única compañía que explora esta solución. Nissan también desarrolla sistemas de carga inalámbrica para vehículos eléctricos, mientras que otras empresas trabajan en alternativas automatizadas que conectan el cable sin intervención del conductor.

Por ahora, la tecnología tiene un requisito evidente: el usuario debe contar con una plataforma instalada en el lugar donde estaciona habitualmente. Por ello, todavía no reemplaza a los cargadores públicos ni elimina la necesidad de infraestructura.

Pero para quien tiene un espacio propio, la propuesta cambia una rutina que puede repetirse cientos de veces durante la vida útil del vehículo: estacionar, bajarse y enchufar. Con el Cayenne Electric, Porsche plantea que ese último paso podría desaparecer.