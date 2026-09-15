Los precios de los autos chinos en la Argentina en septiembre 2026

Las marcas chinas ya concentran casi el 10% de los patentamientos y crecen mientras el mercado retrocede; cuánto cuesta cada modelo este mes
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La oferta de autos chinos atraviesa una expansión inédita en la Argentina. La llegada de nuevas marcas, el desembarco de modelos electrificados y una mayor disponibilidad de vehículos importados apalancados por el cupo sin arancel ampliaron el abanico de opciones, con propuestas que ya compiten en prácticamente todos los segmentos y niveles de precio.
Ese crecimiento sobresale dentro de un mercado que todavía muestra números negativos. En agosto se patentaron 41.752 autos y comerciales livianos, un 19,3% menos que en el mismo mes de 2025. En ese contexto, las marcas vinculadas a grupos chinos, en cambio, alcanzaron las 4513 unidades y concentraron el 10,8% de las operaciones.
La presencia de China es todavía mayor cuando el análisis se realiza según el origen de fabricación. Si se agregan las 1601 Ford Territory y las 383 Chevrolet Captiva producidas en ese país, los vehículos procedentes de ese país sumaron 6497 patentamientos durante agosto. Esto equivale al 15,6% del mercado argentino, es decir, aproximadamente uno de cada seis 0 km.
Por otro lado, si se analiza el crecimiento en el acumulado del año en marcas que ya tenían una presencia más sólida en la Argentina en 2025, Chery mostró el mayor crecimiento: pasó de 514 patentamientos entre enero y agosto del año pasado a 4141 en el mismo período de 2026, una suba del 705,6%. BAIC aumentó su volumen de 1967 a 6639 unidades, con un crecimiento acumulado del 237,5%. Haval, por su parte, avanzó de 1157 a 3413 vehículos, un 195% más, por nombrar algunas.
La expansión también modificó el mapa de precios. La oferta disponible en septiembre comprende desde modelos urbanos y eléctricos de entrada de gama hasta SUV híbridos, todoterrenos y vehículos de alta gama. En ese escenario, estos son los precios de lista de los autos chinos que se comercializan actualmente en la Argentina.
Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
- H6 PRO HEV: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
JMEV
Easy 3: US$18.900
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
- Atto 2 DM-i: US$31.990
- Shark DMO: US$59.990
- Seal U DM-i: US$47.990
- Seal 5 DM-i: US$31.990
Maxus:
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90 Flagship: US$57.000
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Chery:
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
- Tiggo 4 Hybrid Premium: US$32.500
- Tiggo 7 Pro MHEV Premium: US$32.900
- Tiggo 7 Pro PHEV Premium: US$36.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$44.800
- Arrizo 8 PHEV Comfort: US$34.600
BAIC:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- X55 II Hybrid: US$36.900
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybrid: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
ARCFOX:
- T1: US$29.500
- KAOLA S: US$27.200
- T5: US$39.600
- S5: US$39.800
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 dífas)
- Glory 500 Confort CVT: $36.140.000F
- Glory 580 Confort: $39.880.000
- Glory 600: US$31.000
Foton:
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$20.900
- JS2 Luxury LV: US$22.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$36.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3 1.5 Luxury: US$22.000
- X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
- X7 1.5 Hybrid: US$34.500
- X7 2.0T Luxury: US$38.000
GEELY:
- EX5: US$34.800
- Icon: US$30.800
CHANGAN:
- CS55 Plus PHEV: US$32.000
- Eado Plus PHEV: US$29.990
GAC:
- GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
- GS4 Emkoo HEV: US$33.800
- Aion ES: US$33.800
- Aion UT Elite: US$26.490
- Aion UT Premium: US$27.490
- GS8: US$60.000
- Emkoo Hybrid GL: US$33.800
- S7 PHEV: US$74.990
Forthing:
- T5 MT: US$21.950
- T5 HEV: US$36.190
- T5 EVO: US$36.840
- U-Tour: US$40.221
- Friday REEV: US$32.300
- U-Tour Hybrid: US$43.957
- Friday EREV Luxury: US$37.855
Dongfeng:
- Box: US$29.700
- Mage: US$34.400
- Huge: US$36.700
LynkCo:
- Lynk&Co 01: US$37.900
- Lynk&Co 06: US$32.800
- Lynk&Co 08: US$63.200
Rely:
- R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
- R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
- R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
- R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500
Leapmotor:
- B10: US$31.990
- C10: US$35.500