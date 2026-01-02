Ahorra de nafta en la ruta: ¿conviene prender el aire o bajar las ventanillas?

Una de las dudas más frecuentes al viajar con altas temperaturas, radica en el uso del aire acondicionado o manejar con las ventanillas del auto bajas. Si bien hay quienes piensan que no hay diferencia, el uso sin información podría generar un mayor gasto de combustible y un aprovechamiento poco eficiente de las herramientas del vehículo.

Bajar las ventanillas no sólo se plantea como una forma de refrescar el habitáculo durante el verano, sino también como una estrategia clásica para reducir el gasto, ya que evita la carga extra que genera el aire acondicionado sobre el motor. Sin embargo, no siempre es la opción más conveniente.

A bajas velocidades —hasta unos 65 km/h— circular con las ventanillas bajas puede ayudar a ahorrar nafta, justamente porque el motor no tiene que destinar energía adicional al sistema de climatización. Pero cuando la velocidad aumenta, aparece otro factor clave: la resistencia aerodinámica. Con las ventanillas abiertas, el vehículo “pierde” aerodinámica, necesita más esfuerzo para avanzar y termina consumiendo más combustible del que se podría ahorrar.

Según la velocidad a la que se circula, puede resultar más conveniente una opción u otra Shutterstock

Con el aire acondicionado sucede lo inverso. A baja velocidad implica mayor gasto que circular con las ventanillas abiertas, pero a velocidades más altas resulta más eficiente mantener el auto cerrado y priorizar la aerodinámica.

Un punto importante para optimizar el consumo es utilizar la función de recirculación del aire acondicionado. Al activarla, el sistema trabaja sobre el aire ya enfriado dentro del habitáculo y no sobre el aire caliente del exterior. Esto permite enfriar más rápido, reducir la exigencia del motor y, en consecuencia, bajar el consumo de combustible aproximadamente hasta en un 20%.

Para ahorrar combustible, es clave evitar las aceleraciones y las frenadas bruscas Shutterstock - Shutterstock

Otros consejos para ahorrar combustible son mantener una velocidad crucero estable siempre que sea posible. Muchos vehículos modernos cuentan con sistemas que permiten fijar una velocidad sin necesidad de presionar constantemente el acelerador o el freno, lo que favorece una conducción más fluida, segura y eficiente.

Sin embargo, para que este recurso realmente genere un ahorro de nafta es importante utilizarlo en ruta, donde las condiciones de manejo son más constantes y no se requieren cambios frecuentes de velocidad.