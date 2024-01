escuchar

Sin duda, 2023 será recordado como uno de los años más complejos que atravesó nuestro país a nivel micro y macro económico en décadas. Y la industria automotriz no fue ajena a esa realidad; de hecho, fue una de las más golpeadas por varios factores (oferta limitada casi exclusivamente a modelos de producción local, sobreprecios exorbitantes, faltante de unidades de origen extranjero, etcétera) al punto de terminar el año con 449.438 vehículos 0km patentados.

Ricardo Flammini, presidente y director general de Nissan Argentina, analizó la realidad del sector en una charla mantenida en el enorme stand que la marca japonesa tiene en Cariló y donde está realizando la Nissan X-Perience con una serie de actividades para clientes y público en general durante el verano.

Ricardo Flammini, presidente de Nissan

-¿Qué balance puede hacer de 2023?

-Fue un año complicado y muy marcado por temas que están más allá de la industria. Tuvimos un volumen de ventas de 430.000 unidades y que no dudamos pudo haber sido mucho más alto si tenemos en cuenta la demanda que quedó insatisfecha y que estuvo muy acotada a la oferta; o sea, se vendió ‘lo que había disponible’. Una muestra clara de esto es que en diciembre el 35% de los patentamientos fue de pickups livianas, una locura, porque en nuestro país históricamente y en un contexto lógico, ese número es del 12 o 13% con algunos picos del 25%. Para tener un parámetro, en Brasil el mercado de las camionetas de 1 tonelada es del 6%, y vende 2,2 millones de unidades por año. Asimismo, tuvimos problemas con la disponibilidad de piezas a nivel fábrica para poder contar con el stock de seguridad que necesitamos para mantener la producción, pero por suerte el abastecimiento a los concesionarios siempre estuvo al día.

Más allá de eso, el año pasado lanzamos el nuevo Versa y también trajimos una tecnología revolucionaria como la e-power con el X-TRail. Nissan es una compañía muy joven en la Argentina. Nos formamos en 2015 y en 2018 comenzamos a producir nuestro primer modelo. Y ya alcanzamos un 5% de participación de mercado con Frontier y Kicks teniendo récord histórico de participación y de patentamientos, soportado por una red de distribuidores que ya está en un poco más de 60 puntos de ventas y servicios y que hacen que la marca se vaya instalando de a poco en el país, porque además de producir, que los clientes nos elijan es una oportunidad muy grande. Seguimos exportando a Brasil, Chile y Colombia y estamos trabajando en ganar nuevos mercados.

-¿Cómo están viendo el comienzo de 2024?

-El año llega con un gobierno nuevo que viene a proponer muchos cambios. Siempre vamos a querer que al que esté gobernando le vaya bien, porque si le va bien nos va bien a todos. Definitivamente estamos en un momento de transición. Yendo a nuestra industria, en estos días estamos en un momento de incertidumbre que estimamos que pronto se va aclarar, porque creemos que toda la información que falta pronto va a estar arriba de la mesa sobre temas impositivos y ya con todo el panorama aclarado los clientes van a poder a empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, todavía no está definida la primera franja del impuesto interno y eso repercute fuertísimo en el mercado.

También tenemos el interrogante de cuál va a ser el mercado y cuántos van a ser los patentamientos. Creemos que va a ser un año con menos patentamientos, en el que en cual el segundo semestre va a tener una mejor perspectiva porque los primeros seis meses no sabemos cómo va a ser la disponibilidad, además de que tenemos que esperar que los precios se acomoden, los ingresos se acomoden y se acomode toda la economía en general.

-¿Y a qué debería apuntar el mercado?

-Creo que la Argentina es un mercado que podría vender tranquilamente unas 750.000 unidades nuevas por año. Claro que para que esto pase habría que tener crédito, disponibilidad de vehículos, estabilidad económica, etcétera. Dadas las condiciones de la economía argentina, hoy trabajamos pensando en el hoy, con los proveedores para que no falten piezas, analizando escenarios, monitoreando los tipos de cambio, hablando permanentemente con los concesionarios para garantizarles flujo…

Seguramente este año tendremos menos patentamientos este año que en 2023, pero también creemos que va a haber mucha mayor disponibilidad. Y creemos que eso para los clientes va a ser bueno, porque más allá de los precios van a tener opciones, van a poder elegir. Y para todas las marcas eso es bueno porque nos permite competir sanamente entre las automotrices.

-Un tema que se viene discutiendo hace tiempo es el de los impuestos internos (el llamado impuesto al lujo). ¿Tuvieron diálogos con el Gobierno? ¿En qué instancia está?

-Una de las cuestiones más importantes al momento de planificar es la certidumbre. Nosotros confiamos en este gobierno y en que esto se va a solucionar; de hecho, estamos en conversaciones con la Secretaría de Industria a través de ADEFA y estamos esperando que desde el Gobierno nos digan si efectivamente cambia algo o no. Por eso hoy ninguna terminal tiene listas de precios confirmadas de ninguna terminal, porque de la aplicación de la primera franja del impuesto impacta directamente en cómo se acomoda la gama. Creemos que es un tema fundamental y que requiere una decisión rápida para que las ventas se reactiven, porque esa falta de definiciones genera cierta incertidumbre que se transmite a los clientes y que esperan para tomar alguna decisión de compra esperando el mejor momento. También hay un ambiente de reacomodamiento de la economía (lo que llamé momento de transición) que claramente tiene que ser acotado hasta que las cartas estén arriba de la mesa y después cada marca verá qué hace. Porque lo que terminó pasando es que esas dos franjas de impuestos llevaron a que muchos vehículos terminaran todos para no saltar de escala y eso llevaba a una distorsión que no ayuda, porque nadie quiere pasar la franja porque después no se puede bajar y eso no es bueno para el mercado.

-¿Qué pasa con las deudas en dólares? ¿Cómo los impacta?

-Ese es otro de los temas que necesitamos solucionar urgente y que también está en conversaciones con el nuevo gobierno, porque todas las terminales tenemos deuda en dólares acumulada con proveedores y casas matrices del exterior. Pero lo que urge es solucionar el flujo normal de abastecimiento de insumos para mantener las plantas produciendo. Y esto aplica no solo a la industria automotriz sino a todos los sectores productivos de la Argentina que utilizan insumos importados.

-También circuló la versión de que los precios podrían bajar. ¿Esto es posible?

-Hay algo conceptual de la franja de precios es que a veces terminabas con autos topeados porque ese auto de una gama intermedia terminaba con un margen muy malo y vos tratabas de compensar ese margen muy malo subiendo otro. Si de golpe esa franja no estuviera, quizás podría bajar algún precio porque ya no necesitarías compensar la utilidad del otro que sube. Pero eso no depende solamente de una cuestión de precios, sino también de la inflación que haya día a día, porque bajar el precio de un vehículo hoy para después subirlo la semana que viene no tiene sentido… Para que pudieran llegar a bajar algunos precios se necesita una economía muy estable a largo plazo; o sea, no depende solamente de una franja de impuestos. Y una de las consecuencias del topeo es que era el concesionario el que terminaba compensando la situación de tener cuatro versiones topeadas.

-Más allá de la coyuntura, a nivel empresa, ¿qué planes tienen para este año?

-Desde Nissan seguimos apostando fuertemente al país, con dos lanzamientos ahora (Versa SR y Kicks XPlay) y en el primer trimestre presentaremos el Sentra que viene con un minor change. Y también ampliando nuestra red, que en este momento estamos en poco más de 60 concesionarios y apostamos en el corto plazo llegar a 70 u 80, para atender a nuestros clientes de pickups. A nivel global hace poco se anunció una gran inversión en la región por la cual la planta de Santa Isabel (N. de la R.: de Renault) va a producir cuatro pickups, dos de las cuales son de Nissan; o sea, está la idea de lanzar dos camionetas de media tonelada de carga en el futuro próximo.