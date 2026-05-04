Patente automotor: según dónde esté radicado el vehículo, paga hasta cuatro veces más

CÓRDOBA.- La dispersión de valores del impuesto automotor en la Argentina es muy alta. La tasa promedio nacional es de 1,93%, con un piso de 1,07% en Córdoba y un máximo de 3,5% en Río Negro. Eso implica que el dueño de un vehículo de gama baja de 2016 paga $71.349 al año si está radicado en Córdoba y cuatro veces más ($293.790) si lo está en Río Negro. Por supuesto, esa disparidad hace que muchos compren una unidad en un distrito y la inscriban donde conviene más.

Los datos derivan de un trabajo del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade). El 1,93% promedio nacional equivale, en términos anuales, a $548.770. El podio de las jurisdicciones que cobran las alícuotas más bajas incluye, además de Córdoba, a Buenos Aires (1,59%) y Mendoza (1,83%). La contracara tiene a Río Negro, seguida por Entre Ríos (3,33%) y San Luis (2,94%).

Del análisis queda claro que no existe un criterio uniforme entre jurisdicciones, lo que determina que un mismo vehículo pague importes muy distintos según dónde esté radicado. El sistema, señala el reporte, tiene un rasgo común que pasa porque cuanto más costosa es la unidad, mayor es la carga. Es decir que, en la práctica, la patente funciona como un impuesto al patrimonio; lo que determina cuánto se paga no es tanto el uso, sino su precio.

Los autores advierten que, “muchas veces”, se justifica la patente como un pago vinculado al uso de calles y rutas con la idea de que los vehículos contribuyen al desgaste de la infraestructura. Sin embargo, los datos muestran que esa relación no es directa. “Dos autos que circulan lo mismo pueden pagar cifras muy diferentes solo por pertenecer a segmentos distintos. El sistema actual no mide el uso, sino la capacidad contributiva asociada al precio”, sostienen.

En los últimos años empezaron a aparecer propuestas para cambiar el enfoque. Mencionan la idea de una tasa de circulación vehicular que busca, justamente, alinear mejor lo que se paga con el impacto real sobre la infraestructura. Bajo ese esquema, factores como el peso del vehículo, su uso o su tipo tendrían más relevancia que su precio de mercado. “Desde el punto de vista técnico, esto permitiría un sistema más coherente con la lógica de una tasa”, añaden y reconocen que avanzar en esa dirección no es simple. “La patente representa una fuente importante de ingresos para las administraciones locales, y cualquier cambio implica reacomodar esa recaudación. Por eso, más allá de la discusión conceptual, el desafío es también político y fiscal”, sintetizan.

Para los cálculos realizados, Ineco utilizó las normas impositivas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 de cada jurisdicción (sean provinciales o municipales) y construyó una canasta representativa de autos segmentada por gama, Volkswagen Gol (baja), Fiat Cronos (media), Toyota Hilux (media-alta) y Audi Q2 (alta). Para cada modelo consideró su valuación fiscal o de mercado según la base oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

Más precio, más carga

Las alícuotas son crecientes por segmento. A nivel nacional, en promedio, la del segmento bajo es de 1,54 % ($129.522); la media, del 2,05 % ($509.925); la medio-alta, del 2,81 % ($1.684.256) y la alta del 3% ($2.344.287). En el segundo escalón, el auto abona anualmente $271.962 si está radicado en Córdoba; $855.302 en CABA y $974.144 en Entre Ríos, mientras que el dueño de un vehículo de gama media-alta abona $986.380 al año en Córdoba; $1.835.142 en Buenos Aires; $2.394.348 en San Luis; y $3.039.609 en CABA.

El informe explica que hay diferentes esquemas. CABA, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos presentan un esquema progresivo con cuota fija y variable. Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán, establecen una tasa fija. La Pampa, Mendoza, Neuquén y San Luis, una cuota variable sin componente fijo y Santa Fe, una tasa variable según la antigüedad del vehículo.

El 55% de la flota argentina corresponde al segmento bajo; 25% al medio; 18% al medio-alto y 2% al alto. De esto se desprende cuáles son las jurisdicciones con mayor tasa promedio (Río Negro, Entre Ríos y San Luis) y cuáles las de menor (Córdoba, Buenos Aires y Mendoza).

Según datos del Indec, en la Argentina, entre enero del 2014 y marzo último se patentaron 4.946.451 automóviles; la mitad en conjunto entre Buenos Aires (ostenta 31% de la flota nacional) y CABA (cuenta con 17% del global nacional).

Le siguen Córdoba (10%) y Santa Fe (9%). Las restantes jurisdicciones están por debajo de la media de 206.102, con lo que suman una tercera parte de las unidades patentada en los últimos 12 años.