Es argentino y su pasión por los autos lo llevó a crear un negocio impensado

Elegir una vivienda para comprar o alquilar no es fácil. Hay factores que se tienen en cuenta para seleccionar la propiedad ideal: la cantidad de ambientes, el estado del inmueble, la ubicación, el precio y si tiene o no cochera.

Sin embargo, para los amantes de los autos, este último punto cobra una relevancia especial. No es una variable más, deben analizar si el espacio es apto para su vehículo a través de una serie de preguntas: ¿cuánto lugar hay entre autos?, ¿es techado?, ¿cómo es el ingreso?

Para los amantes de los autos elegir donde guardarlos es fundamental

Estas eran preocupaciones que tenía Lisandro Gustavo Cots, un abogado amante de los motores, que adquirió un vehículo de colección. “Soy muy cuidadoso con los autos y no puede ser que le de el sol y la lluvia”, explica el fanático, que tenía una cochera semicubierta en el edificio en el que vivía en Capital. Es por eso que le propuso a su vecino techar el espacio, para proteger su vehículo de los fenómenos climáticos. Su vecino, al ver los precios elevados en los que debía incurrir para la obra -aproximadamente US$2000 cada uno- se negó.

Un “no” puede ser el principio de un “sí”

“Ante el rechazo empecé a buscar alternativas”, relata. Una de las opciones que encontró fueron las fundas. Sin embargo, se dio cuenta que no cubrían granizo, ni lluvias fuertes. A su vez, eran muy complejas de poner y sacar.

Fue entonces cuando encontró en Internet un producto que llamó su atención: un garaje plegable que, tras la instalación, prometía cubrir el vehículo de desastres climáticos, como lluvia, granizo y vientos fuertes. El inconveniente: lo vendían en Colombia.

Al continuar con las averiguaciones, el emprendedor descubrió que la fábrica de origen estaba ubicada en China. “Sin poder tocar la tela, ni comprobar la calidad hice el encargo”, señala.

Entonces, “la idea surgió de la necesidad”, resume Cots, que sabía que el producto representaba algo más que un gusto personal. Al mostrárselo a su amigo, Nicolas Emanuel De Filpo —con quien ya habían hablado de armar un emprendimiento y casi abren un restaurante justo antes de la pandemia— no lo dudaron y empezaron a planear el negocio.

Al llegar la primera muestra, probó cómo funcionaba, revisó los materiales y comprobó que eran muy buenos hernan svrdloff

El garage plegable busca proteger al auto de desastres climáticos

Encargaron una primera muestra y probaron cómo funcionaba, revisaron los materiales, el acero inoxidable de la estructura y la tela anti desgarro; y comprobó que eran muy buenos: “No pude romper la tela ni con una llave”.

Identificaron la posible demanda: vieron los garages descubiertos en la ciudad de Buenos Aires y también los autos en las casas. “Me mudé a un barrio cerrado en diciembre y el 99% no tienen estructuras cubiertas, porque perdés metros”, indica.

Ya decididos, compraron la primera tanda para vender, que llegó a fines de noviembre en barco. Pero por las fiestas las ventas se dilataron y finalmente lanzaron en los primeros meses del año.

Con una inversión inicial de US$25.000, los socios trajeron 55 unidades -tamaño auto y tamaño camioneta mediana (Amarok, Hilux y Ranger)- de las cuales ya tienen vendidas la mitad. Así crearon Carmotion.

Hicieron una inversión inicial de US$25.000 y encargaron las muestras a principio del 2025

Respecto a los precios, el garage para autos plegadizo es de $1.450.000 y el de camioneta mediana $1.650.000. Ahora también planean vender otros tamaños: para moto y para camioneta king size.

El precio para autos es de $1.450.000 y el de camioneta mediana $1.650.000. hernan svrdloff

A la hora de defender el producto, Cots asegura que si la instalación es correcta, el garage plegable “tolera vientos de hasta 100 km por hora”, aunque advierte que la instalación debe estar bien hecha y amurada en los siete puntos con tarugos de 15 cm de profundidad.