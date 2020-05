Cuarentena, la visión de los ejecutivos de la industria automotriz

Cristiano Rattazzi, Rolf Epp y Manuel Mantilla reflexionan sobre la situación del sector, el futuro y cuáles son las oportunidades que puede deparar la crisis del coronavirus

Organizada por Lide Argentina, Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Argentina; Rolf Epp, presidente y CEO de BMW Argentina y Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes.Benz Argentina, participaron en la mesa redonda virtual "Presente y futuro del mercado automotor. Los desafíos del negocio frente a un nuevo escenario nacional y mundial", en el marco del actual aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estas son algunas de sus reflexiones.

Cristiano Rattazzi

Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Argentina

¿Cómo ve el presente del sector?

"Nadie piensa en un mercado de más de 200.000/250.000 unidades. En 2002 hubo 89.000 patentamientos; de ahí fue subiendo hasta 940.000 y bajamos después a 460.000, este año preveíamos 360.000. Está todo muy confuso, aquí y en el mundo: en Italia bajó el 80% y en EE.UU. prevén 8 o 9 millones, cuando tienen 16 millones de ventas anuales. Nuestra fábrica en mayo va a funcionar un poco: dependemos del 70% de exportación y de eso, el 70% es a Brasil, que está igual que todos. El futuro de nuestra fábrica está muy comprometido, va a haber una lucha muy importante para la seguridad de las personas en las fábricas acá y en el mundo.

"Hay muchas empresas que se están quedando sin negocio como la aviación, el turismo, el transporte, los restaurantes, eventos. Mucha gente se está quedando sin trabajo. El equilibrio entre sanidad y economía es muy delicado. No hay duda que se va a hacer más trabajo en casa, especialmente de administración, pero hay mercados que se están cayendo a pedazos. En China, Fiat está entrando con el 500 eléctrico con un lanzamiento virtual. Siempre que llovió paró, pero esta es una lluvia diferente.

¿Cuál es la visión del futuro?

"Respecto del futuro, en Estados Unidos la compra de un auto está 100% digitalizada: no se necesita patentar, es como comprar una lavadora. Se tiene que simplificar la economía y el funcionamiento: hay impuestos absurdo y enormes, como el de Ingresos Brutos, un impuesto dañino que en Europa desapareció. Se podría aprovechar para hacer una reforma fiscal. Hay que reforzar la desaparición de los impuestos distorsivos y hacer un impuesto a la venta final de los productos. El país tiene que exportar; atrasar el cambio hace difícil la exportación como la retenciones del 32% de la soja y que otros países del mundo no tienen.

"Creo que tenemos que volver con una economía sana, tenemos un dólar de 100 y otro de 65, es una distorsión que estamos creando en la economía, que ya estaba cayendo antes del coronavirus por los enormes impuestos. La Argentina tiene muchos deberes para hacer; por ejemplo, no defaultear. Creo que es el momento de rever qué le sirve a la industria automotriz para que sea inteligente, eficiente y competitiva, que no quede encerrada en América Latina y tenga más clientes.

"La Argentina tiene que ser eficiente y competitiva, la economía tiene que ser normal y seria. Estamos hablando de no pagar la deuda: es francamente molestar a todo el mundo. Argentina tiene un futuro enorme en la industria automotriz, porque tiene obreros y conocimiento, es una lástima, Argentina tiene un futuro enorme.

¿Seguirán los planes de ahorro?

"Hoy nosotros somos primeros en Plan de Ahorro y consideramos que van a quedar. Es ua herramienta muy importante y sufre con la inflación, es un canal que en la Argentina tuvo éxito, porque permite que gente de menores recursos y que a través de un banco sería imposible, tenga un crédito y llegue a un auto. Creemos que tiene un enorme futuro. Por otro lado, los concesionarios necesitan hacer más servicios ya que las ventas están muy bajas.

Reflexión final

"El Grupo FCA es muy sólido. Mundialmente se va reforzar con la incorporación de Peugeot; va a ser un grupo muy importante con productos de todo tipo. Si se agrega Jeep, es extraordinario, como también RAM, Alfa Romeo, Maserati y con su prima hermana Ferrari; es una sociedad con enorme potencial. El futuro de la industria automotriz es complicado, pero tenemos productos muy interesantes y vamos a ver cómo se maneja esta situación.

Rolf Epp

Rolf Epp, presidente y CEO de BMW Argentina

¿Cómo ve el presente del sector?

"La industria automotriz en la Argentina venía con un pico en el 2018 y una baja en el 2019 y vemos que el patentamiento de estos cuatro meses sufre una baja importante. Ya se abrieron los registros, pero se estima que será un año difícil, estimando que pueden llegar entre 200.000 y 250.000 patentamientos.

"El segmento premium en la Argentina está siendo afectado probablemente menos que los de los autos más masivos. Una gran ventaja de los autos Premium es que tienen una participación muy baja respecto al total; a nivel mundial, es del 10%, mientras que en la Argentina no es mayor al 2%. Si bien no es bueno, es una ventana de oportunidad para los próximos años.

"Esta crisis es mundial y los salones cerraron en forma completa; no hay venta de autos usados; es un desafío nuevo: un terreno desconocido. En la Argentina estábamos acostumbrados a cierre de importaciones, pero los usados seguían funcionado. Esto es muy diferente; está todo cerrado. El tema liquidez es primordial, tanto para BMW como para nuestros socios. Cerramos las plantas de producciones y varias van a continuar cerradas para no acumular stocks y no tener capital de trabajo ocioso. Es realmente un año crítico. Cuanto más tiempo tengamos esta cuarentena, mayor es el desafio que vamos a tener, aunque tenemos una oportunidad de aprender y desarrollar nuevos proyectos como es ACES: automatización de manejo, conectividad, electrificación y servicio".

¿Cuál es la visión a futuro?

"Hoy es imposible de estimar. Va a ser un volumen más bajo, con un promedio de 20.000 unidades por mes y sin tener en claro dónde va a estar el valor del dólar, el déficit fiscal, etcétera. Las ventas de BMW se van a mover en una experiencia online en vez de en vivo, trasladando de lo presencial hacia lo digital. Creemos que es una tendencia que se va a marcar más fuerte. En BMW la visita al concesionario es menos presencial y más digital, ya tenemos varias presentacion virtuales sobre cómo configurar tu auto en internet. El concesionario no va a desaparecer, pero va a tener un rol diferente. Antes se necesitaba cuatro visitas al concesionaria para comprar un auto, ahora estaba en dos y puede ser que baje a una y que sea para definir la compra final; esa va hacer una tendencia. En EE.UU. están a poca distancia de tener 100% todo digitalizado: no necesitan ni escribano ni banco, inclusive se registra el auto online. Hoy se está incorporando y a la Argentina va a llegar. Ante esta crisis hay que aprovechar esta oportunidad y crear lealtad. En el período de garantía, cada medio año el cliente tiene contacto con el concesionario, tenemos que aprovechar esa lealtad. Hay mucha fidelidad de nuestros clientes con nuestra marca".

¿Cómo se reactivaría el mercado?

"Para reactivar el mercado automotor no hay que tomar decisiones unilaterales. Tendría que ser un trabajo en equipo con automotrices, gremios y gobierno, y ver la mejor manera. El plan canje puede ser no solo una solución por las ventas sino también por la seguridad de los vehículos. El tema impositivo nos afecta también en el segmento Premium, porque ronda del 40 al 60% del valor del auto; no nos sirve un auto con 100% de impuestos sino el gobierno no recauda. Si es menor, repercutiría en un mayor volumen".

Reflexión final

"Todo los pozos en la parte más profunda tiene un resorte. En la Argentina estamos acostumbrados a la montaña rusa y en un sector importador como el nuestro pasamos años difíciles entre 2011 y 2015 y nos hemos recuperado. Argentina tiene un potencial enorme, por ejemplo como exportación de software con un altísimo valor agregado. Estamos ocupados más que preocupados, pero con optimismo".

Manuel Mantilla

Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina

¿Cómo ve el presente del sector?

"Hay una crisis sanitaria que derrama sobre la economía, que cambia las prioridades y la economía pasa a un segundo plano. En la Argentina la industria automotriz tiene un montón de proveedores, concesionarios y familias que viven de ella. Estamos en un presente inédito, con el foco de cuidar la empresa y los trabajadores. Nosotros dependemos de Brasil, exportamos el 70 u 80% a a este país que tuvo una devaluación del real y con una gran crisis coronavirus, por lo cual el presente de la industria es complicado. Estamos día a día reinventándonos, mirando hacia adelante y tratando de superar esta situación".

¿Cuál es la visión a futuro?

"En algunos países, como China, ya estamos casi a nivel normal, con volúmenes normales, y eso va a llegar a la Argentina. Hay dos temas para separar en cómo prepararse: uno es el industrial, que es el desafío de cómo trabajar con gente atemorizada, y el segundo es, desde ADEFA, poner a la industria automotriz en el mundo y conquistar nuevos mercados para aumentar la escala y ser un jugador global. Un punto esencial es el impositivo, estamos en desventaja con México y Brasil; habíamos empezado con ADEFA y los gremios en cómo volver a la conquista de nuevos mercados y eso hay que retomarlo cuando esto se vuelva a poner normal.

"En la Argentina, el impacto sobre la economía nos va a costar recuperarlo, a diferencia de otros países como Europa o Estados -Unidos. La demanda se va a recuperar, pero me preocupa más cómo asegurar la continuidad de la producción en una ámbito de coronavirus; en un mercado que se va a recuperar lentamente, pero no hay que dejar de ver el largo plazo para poder competir".

Reflexión final

"En esta crisis sanitaria el foco de Mercedes-Benz es asegurar la seguridad y el bienestar de los empleados. Tenemos una planta de 2500 personas, por lo que es prioridad número uno. Estamos trabajando en conjunto con el gremio y con otras plantas en el mundo. Aprendiendo todos las mejores prácticas con el foco en la protección de los empleados. En este sentido trabajamos con Smata para ver cuáles son las medidas para proteger al equipo.

"Vamos a pasar esta crisis, tenemos autos atractivos en la Argentina, somos un recipiente de tener las últimas novedades en autos premium. Esto es un túnel, no un pozo. Argentina es un país muy capaz, el corona va a pasar y tenemos que estar preparados".