Cuál es el precio del Volkswagen Tera en diciembre 2025

El Volkswagen Tera, el SUV que la automotriz alemana lanzó meses atrás, se convirtió en la sorpresa del mercado automotor argentino en noviembre. El modelo se catapultó al tercer puesto de los 0km más vendidos, una irrupción notable considerando su reciente introducción.

Con 1327 unidades patentadas, el Tera representó un 4% del total de las ventas del mes. Desde su lanzamiento en agosto, ya acumula 3909 unidades, lo que equivale a un 0,7% de participación de mercado.

Para continuar por la senda de las buenas ventas en diciembre, la terminal ya definió los precios de sus versiones, con un incremento del 3% en cada una:

Tera Trend MSI MT: $35.677.800

$35.677.800 Tera Comfort 170TSI AT: $40.343.400

$40.343.400 Tera High 170TSI AT: $44.272.350

$44.272.350 Tera Outfit 170TSI AT: $45.377.350

El modelo arranca en los $35.677.80

El ascenso del modelo se produjo en un escenario de contracción general para las ventas de 0km en noviembre. Se patentaron 34.905 vehículos, marcando una caída del 33,2% respecto a octubre y un descenso del 3,6% en comparación con noviembre de 2024. No obstante, en lo que va de 2025, el acumulado anual muestra una fuerte recuperación con 587.666 unidades vendidas, un 49,7% más que en el mismo período del año anterior, según informó Acara.

Qué trae el Volkswagen Tera

El modelo se fabrica en la planta de Taubaté, en el estado de San Pablo, Brasil y se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios y tracción delantera.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros

Su equipamiento consiste en una pantalla multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

El interior del Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en la versión Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.