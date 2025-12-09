LA NACION

Cuánto cuesta el Toyota Corolla en diciembre de 2025

El sedán insignia de la marca japonesa registró un aumento del 4% para el último mes del año; a cuánto se consigue cada variante

Exterior del nuevo Toyota Corolla GR-Sport
Toyota, la mara líder en ventas en lo que va del año, ya publicó su listado de precios para este último mes de 2025. Su liderazgo se explica, en parte, por el desempeño del Corolla, el clásico sedán que continúa destacándose en un mercado que registra una fuerte inclinación hacia los SUV.

Este modelo en noviembre registró 368 ventas, acumulando así 9062 unidades comercializadas en los 11 meses transcurridos de 2025, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Interior del nuevo Toyota Corolla GR-Sport
Por ello, la marca japonesa ajustó al Corolla con un aumento promedio de 4% para diciembre, buscando asegurarse que el modelo se mantenga competitivo frente a los cambios en las tendencias del mercado.

De esta manera, así quedaron los precios del Toyota Corolla para diciembre 2025:

  • Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $41.552.000
  • Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $45.587.000
  • Toyota Corolla HEV 1.8 XEI eCVT (híbrido): $48.242.000
  • Toyota Corolla 2.0 SEG CVT: $51.220.000
  • Toyota Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $52.257.000
  • Toyota Corolla HEV 1.8 SEG eCVT (híbrido): $53.416.000
El Toyota Corolla aumentó en promedio un 4% en diciembre
Cómo cierran las ventas de autos 0km en 2025

Si bien en noviembre se comercializaron 34.905 autos 0km en la Argentina, una baja del 33,2% frente a octubre, el balance anual muestra un panorama distinto, porque se llevan vendidas 587.666 unidades, lo que implica un incremento del 49,7% respecto del acumulado de 2024, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.

“Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026 como lo ha hecho durante todo este año”, amplió.

