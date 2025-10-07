Se renuevan tres de los autos más vendidos de una automotriz en la Argentina

Citroën presentó esta semana actualizaciones de su oferta en el país. La marca francesa lanzó en la Argentina cambios para la línea del C3 y Aircross, además de agregar una nueva versión tope de gama a su crossover Basalt para el segmento B. Esta última se trata de la llamada Dark Edition, que llega importada de Brasil con una estética muy particular y se suma a las variantes Live PK, Feel y Shine.

Entre los elementos distintivos se destacan las llantas de aleación negras de 16”, los pedales con acabado en plateado, los emblemas Dark Edition en los laterales delanteros, el doble chevrón oscurecido y los umbrales de puerta personalizados. Suma, también, un alerón trasero con un filete rojo.

El interior luce una atmósfera oscurecida, mientras que los asientos destacan por las costuras rojas que marcan un contraste, complementados por alfombras exclusivas y un compartimento de almacenamiento oscuro en el panel central. La selectora presenta un acabado en negro brillante con costuras rojas, mientras que los apoyabrazos en las puertas delanteras ofrecen un tapizado de alta calidad para el conductor.

Los asientos vienen con costuras rojas

Por otra parte, la central multimedia Connect Touchscreen cuenta con un bisel ultrafino en negro brillante. Mantiene la pantalla de 10,25” compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Complementa esto con más equipamiento: puerto USB Tipo A, toma de 12 V, dos puertos USB Tipo C de carga rápida en la segunda fila, y más. Se presenta en color Sting Gray con techo negro junto con las opciones Negro Perla Nera, Gris Grafito y Gris Artense, esta última con techo negro.

El interior trae un bisel ultrafino en negro brillante

A nivel mecánica, esta versión cuenta con el motor turbonaftero T200 de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que produce 120 CV a 5750 rpm y 200 Nm de par a 1750 rpm (el mismo que equipa la versión Shine), acoplado a una caja automática tipo CVT y la tracción es delantera.

Toda la gama mide unos 4352 mm de largo, 1765 mm de ancho y 1593 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2651 mm. A esto se le suma un baúl de 470 litros.

El baúl de 470 litros que está presente en toda la gama es de los más destacados del segmento

El precio sugerido al público es de $36.040.000. Al respecto, la marca del Grupo Stellantis informó que se ofrece una financiación de hasta $15.000.000 con TNA del 0% en hasta 18 meses; también hay una alternativa con Créditos UVA a 24 meses con tasa del 5,9% con una financiación hasta $22.000.000 o $26.000.000 a TNA 14,9% a 36 meses para toda la gama.

El nuevo Citroën Basalt Dark Edition cotiza a $36.040.000

Otras novedades de Citroën

También formó parte del paquete de anuncios otro agregado: la versión XTR para los modelos C3 y Aircross (que pasó a identificarse sin el “C3″ adelante). Con el objetivo de mostrar un espíritu más aventurero, la compañía francesa presentó el agregado con una nomenclatura inspirada en la denominación anglosajona “eXTReme”, utilizada por la marca a comienzos de la década del 2000.

El modelo exhibe detalles en Light Green

En lo que a cambios refiere, ambos modelos exhiben detalles en Light Green, un tono exclusivo que aparece en emblemas y protectores laterales. Este color se combina junto a la carrocería que podrá ser Gris Artense o Blanco Banquise, ambos con combinación bitono negro; o Negro Perla Nera.

El conjunto estético se completa con una grilla delantera en negro brillante, retrovisores oscurecidos, doble chevrón frontal en acabado mate y llantas de aleación oscurecidas (de 15” en el C3 XTR y de 17” en el Aircross XTR), acompañadas por neumáticos Pirelli Scorpion de uso mixto para el caso del Aircross XTR.

Viene con grilla delantera en negro brillante, retrovisores oscurecidos, doble chevrón frontal en acabado mate y llantas de aleación oscurecidas

El interior viene con una tapicería diferente para esta versión con costuras en el mencionado color verde en asientos, volante, tablero y paneles de puerta. Ambos modelos continúan con el sistema multimedia Citroën Connect, con pantalla táctil de 10,25″. En el caso del C3 XTR, el equipamiento se completa con un puerto USB tipo A y dos puertos USB tipo C para los acompañantes traseros.

Viene con pequeños detalles en el color verde

Las nuevas versiones XTR mantienen la oferta de motorizaciones ya conocidas por el mercado local. El Citroën C3 XTR está equipado con el motor VTi 1.6, que entrega hasta 115 CV y se asocia a una transmisión automática de 6 marchas. Por su parte, el Citroën Aircross XTR está impulsado por el motor Turbo 200 con hasta 120 CV, acoplado a una transmisión automática del tipo CVT con siete marchas. Las nuevas versiones se presentan a la venta en la Argentina con los siguientes montos:

Citroën Aircross XTR: $38.600.000

$38.600.000 Citroën C3 VTi AT XTR: $30.310.000

La marca ofrece a través de su brazo financiero la opción de una Tasa Express de $ 15.000.000 con TNA del 0,0% de hasta 18 meses, además de una alternativa con Créditos UVA a 24 meses con Tasa del 5,9%, con una financiación hasta $22.000.000 o $26.000.000 con una TNA del 14,9% a 36 meses para toda la gama.