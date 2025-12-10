Estos son los precios de todas las pickups en diciembre 2025

Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 2,5% este mes, aunque con fuertes diferencias según la marca. La Volkswagen Amarok tuvo con ajustes generalizados del 7% en todas sus versiones, lo que la ubicó al tope del ranking. La Renault Alaskan también mostró subas significativas, ya que la mayoría de sus configuraciones promedió una actualización del 3,5%.

En cambio, el resto del mercado se movió de manera mucho más moderada: Toyota Hilux, Nissan Frontier y Fiat Titano tuvieron aumentos prácticamente calcados, alrededor del 1% mensual, marcando una continuidad respecto de los ajustes que ya venían aplicando en los meses previos.

La Chevrolet S10 fue la que menos variación presentó, con algunas versiones que no cambiaron de precio y otras con movimientos leves cercanos al 1%. Finalmente, la Ford Ranger mantuvo sin cambios las versiones que ya formaban parte de la oferta y solo sumó nuevas configuraciones. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no experimentaron alteraciones.

Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que se vende a $46.631.100; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que figura a un monto de $103.094.900. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $47.596.000

DX AT: $48.927.000

SR MT: $54.579.000

SR AT: $57.053.000

SRV AT: $65.140.000

SRX AT: $75.190.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $47.596.000

4X4:

DX MT: $55.744.000

DX AT: $57.302.000

SR MT: $64.128.000

SR AT: $66.896.000

SRV AT: $73.704.000

SRV+ AT: $77.039.000

SRX AT: $81.392.000

GR-Sport 4X4 AT: $86.196.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $49.859.800

XLS MT: $57.765.100

XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200

El modelo estadounidense se consigue desde los $49.859.800

4X4:

XL: $56.148.300

XLS V6 3.0L: $69.955.300

Black MT: $67.945.000

XLT Biturbo AT: $72.107.340

XLT V6 (nuevo agregado): $87.048.970

LTD Biturbo AT: $78.074.770

LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $57.113.300

Comfortline TDI MT: $63.371.300

Comfortline TDI AT: $69.179.050

Highline TDI MT: $70.096.900

Highline TDI AT: $76.939.550

4X4:

Trendline TDI MT: $66.148.800

Comfortline V6 AT: $82.141.150

Highline V6 AT: $96.300.250

Extreme V6 AT: $102.774.850

Hero V6 AT: $102.774.850

Black Style V6 AT: $103.094.900

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $57.113.300 en diciembre

Nissan Frontier

4X2:

S MT : $46.631.100

S AT: $49.513.900

XE MT: $60.076.900

XE AT: $63.758.200

Platinum AT: $64.580.800

4X4:

S MT : $52.061.600

X-Gear AT: $59.822.300

XE MT: $59.762.400

Platinum AT: $69.989.600

Pro4X AT: $72.013.400

La Frontier figura desde los $46.631.100 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $48.596.900

4X4:

WT MT : $55.039.900

WT AT: $57.385.900

Z71 AT: $64.629.900

LTZ AT: $69.915.900

HC AT: $73.852.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $$48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

Confort MT: $53.790.000

Emotion MT: $58.220.000

Intens MT: $63.130.000

Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

Emotion MT: $64.810.000

Intens AT: $69.350.000

Intens Noir MT: $68.470.000

Intens Noir AT: $71.570.000

Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $53.790.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $49.574.000

4X4:

Endurance MT: $52.468.000

Freedom MT: $57.775.000

Freedom Plus AT: $63.444.000

Ranch AT: $68.510.000

La Fiat Titano figura desde los $49.574.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $69.000.000

Laramie AT: $71.000.000

La RAM Dakota cotiza desde los $69.000.000 en la versión Warlock

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

Poer Elite 4x4: US$32.697