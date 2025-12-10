LA NACION

Estos son los precios de todas las pickups en diciembre 2025

Diciembre figura con cambios en los valores de muchas de las camionetas medianas que se venden en la Argentina; además, se empiezan a vender nuevas unidades en el país

La Chevrolet S10 congeló la mayoría de su gama para cerrar el año
La Chevrolet S10 congeló la mayoría de su gama para cerrar el año

Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 2,5% este mes, aunque con fuertes diferencias según la marca. La Volkswagen Amarok tuvo con ajustes generalizados del 7% en todas sus versiones, lo que la ubicó al tope del ranking. La Renault Alaskan también mostró subas significativas, ya que la mayoría de sus configuraciones promedió una actualización del 3,5%.

En cambio, el resto del mercado se movió de manera mucho más moderada: Toyota Hilux, Nissan Frontier y Fiat Titano tuvieron aumentos prácticamente calcados, alrededor del 1% mensual, marcando una continuidad respecto de los ajustes que ya venían aplicando en los meses previos.

La Chevrolet S10 fue la que menos variación presentó, con algunas versiones que no cambiaron de precio y otras con movimientos leves cercanos al 1%. Finalmente, la Ford Ranger mantuvo sin cambios las versiones que ya formaban parte de la oferta y solo sumó nuevas configuraciones. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no experimentaron alteraciones.

Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que se vende a $46.631.100; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que figura a un monto de $103.094.900. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:

Toyota Hilux

4X2:

  • DX MT: $47.596.000
  • DX AT: $48.927.000
  • SR MT: $54.579.000
  • SR AT: $57.053.000
  • SRV AT: $65.140.000
  • SRX AT: $75.190.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $47.596.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $47.596.000

4X4:

  • DX MT: $55.744.000
  • DX AT: $57.302.000
  • SR MT: $64.128.000
  • SR AT: $66.896.000
  • SRV AT: $73.704.000
  • SRV+ AT: $77.039.000
  • SRX AT: $81.392.000
  • GR-Sport 4X4 AT: $86.196.000

Ford Ranger

4X2:

  • XL: $49.859.800
  • XLS MT: $57.765.100
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
El modelo estadounidense se consigue desde los $49.859.800
El modelo estadounidense se consigue desde los $49.859.800

4X4:

  • XL: $56.148.300
  • XLS V6 3.0L: $69.955.300
  • Black MT: $67.945.000
  • XLT Biturbo AT: $72.107.340
  • XLT V6 (nuevo agregado): $87.048.970
  • LTD Biturbo AT: $78.074.770
  • LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970

Volkswagen Amarok

4X2:

  • Trendline TDI MT: $57.113.300
  • Comfortline TDI MT: $63.371.300
  • Comfortline TDI AT: $69.179.050
  • Highline TDI MT: $70.096.900
  • Highline TDI AT: $76.939.550

4X4:

  • Trendline TDI MT: $66.148.800
  • Comfortline V6 AT: $82.141.150
  • Highline V6 AT: $96.300.250
  • Extreme V6 AT: $102.774.850
  • Hero V6 AT: $102.774.850
  • Black Style V6 AT: $103.094.900
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $57.113.300 en diciembre
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $57.113.300 en diciembre

Nissan Frontier

4X2:

  • S MT: $46.631.100
  • S AT: $49.513.900
  • XE MT: $60.076.900
  • XE AT: $63.758.200
  • Platinum AT: $64.580.800

4X4:

  • S MT: $52.061.600
  • X-Gear AT: $59.822.300
  • XE MT: $59.762.400
  • Platinum AT: $69.989.600
  • Pro4X AT: $72.013.400
La Frontier figura desde los $46.631.100 en su versión de entrada de gama
La Frontier figura desde los $46.631.100 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

  • WT MT: $48.596.900

4X4:

  • WT MT: $55.039.900
  • WT AT: $57.385.900
  • Z71 AT: $64.629.900
  • LTZ AT: $69.915.900
  • HC AT: $73.852.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $$48.596.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $$48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

  • Confort MT: $53.790.000
  • Emotion MT: $58.220.000
  • Intens MT: $63.130.000
  • Intens AT: $65.450.000

4X4:

  • Confort MT: $59.800.000
  • Emotion MT: $64.810.000
  • Intens AT: $69.350.000
  • Intens Noir MT: $68.470.000
  • Intens Noir AT: $71.570.000
  • Iconic AT: $78.700.000
La Alaskan se puede conseguir desde los $53.790.000
La Alaskan se puede conseguir desde los $53.790.000

Fiat Titano

4X2:

  • Endurance MT: $49.574.000

4X4:

  • Endurance MT: $52.468.000
  • Freedom MT: $57.775.000
  • Freedom Plus AT: $63.444.000
  • Ranch AT: $68.510.000
La Fiat Titano figura desde los $49.574.000
La Fiat Titano figura desde los $49.574.000

RAM Dakota

4X4:

  • Warlock AT: $69.000.000
  • Laramie AT: $71.000.000
La RAM Dakota cotiza desde los $69.000.000 en la versión Warlock
La RAM Dakota cotiza desde los $69.000.000 en la versión Warlock

JAC

  • T8 4x4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500
La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

  • T60 4x2 MT: US$32.000
  • T60 4x4 AT: US$36.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio
