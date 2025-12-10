Estos son los precios de todas las pickups en diciembre 2025

Diciembre figura con cambios en los valores de muchas de las camionetas medianas que se venden en la Argentina; además, se empiezan a vender nuevas unidades en el país
Las pickups, uno de los segmentos con mejor rendimiento en la Argentina, aumentaron alrededor de un 2,5% este mes, aunque con fuertes diferencias según la marca. La Volkswagen Amarok tuvo con ajustes generalizados del 7% en todas sus versiones, lo que la ubicó al tope del ranking. La Renault Alaskan también mostró subas significativas, ya que la mayoría de sus configuraciones promedió una actualización del 3,5%.
En cambio, el resto del mercado se movió de manera mucho más moderada: Toyota Hilux, Nissan Frontier y Fiat Titano tuvieron aumentos prácticamente calcados, alrededor del 1% mensual, marcando una continuidad respecto de los ajustes que ya venían aplicando en los meses previos.
La Chevrolet S10 fue la que menos variación presentó, con algunas versiones que no cambiaron de precio y otras con movimientos leves cercanos al 1%. Finalmente, la Ford Ranger mantuvo sin cambios las versiones que ya formaban parte de la oferta y solo sumó nuevas configuraciones. En el caso de los modelos importados desde China (JAC, Maxus y Great Wall) cotizan en dólares, por lo que no experimentaron alteraciones.
Si se analizan los modelos más económicos del segmento en pesos, en el primer lugar figura la Nissan Frontier S en versión manual y tracción 4x2, que se vende a $46.631.100; mientras que la que tiene un precio más elevado es la Volkswagen Amarok Black Style V6 AT, que figura a un monto de $103.094.900. De esta manera, estos son los precios de las pickups medianas que se venden en la Argentina:
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $47.596.000
- DX AT: $48.927.000
- SR MT: $54.579.000
- SR AT: $57.053.000
- SRV AT: $65.140.000
- SRX AT: $75.190.000
4X4:
- DX MT: $55.744.000
- DX AT: $57.302.000
- SR MT: $64.128.000
- SR AT: $66.896.000
- SRV AT: $73.704.000
- SRV+ AT: $77.039.000
- SRX AT: $81.392.000
- GR-Sport 4X4 AT: $86.196.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $49.859.800
- XLS MT: $57.765.100
- XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
4X4:
- XL: $56.148.300
- XLS V6 3.0L: $69.955.300
- Black MT: $67.945.000
- XLT Biturbo AT: $72.107.340
- XLT V6 (nuevo agregado): $87.048.970
- LTD Biturbo AT: $78.074.770
- LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $57.113.300
- Comfortline TDI MT: $63.371.300
- Comfortline TDI AT: $69.179.050
- Highline TDI MT: $70.096.900
- Highline TDI AT: $76.939.550
4X4:
- Trendline TDI MT: $66.148.800
- Comfortline V6 AT: $82.141.150
- Highline V6 AT: $96.300.250
- Extreme V6 AT: $102.774.850
- Hero V6 AT: $102.774.850
- Black Style V6 AT: $103.094.900
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $46.631.100
- S AT: $49.513.900
- XE MT: $60.076.900
- XE AT: $63.758.200
- Platinum AT: $64.580.800
4X4:
- S MT: $52.061.600
- X-Gear AT: $59.822.300
- XE MT: $59.762.400
- Platinum AT: $69.989.600
- Pro4X AT: $72.013.400
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $48.596.900
4X4:
- WT MT: $55.039.900
- WT AT: $57.385.900
- Z71 AT: $64.629.900
- LTZ AT: $69.915.900
- HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4X2:
- Confort MT: $53.790.000
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens AT: $69.350.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $49.574.000
4X4:
- Endurance MT: $52.468.000
- Freedom MT: $57.775.000
- Freedom Plus AT: $63.444.000
- Ranch AT: $68.510.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $69.000.000
- Laramie AT: $71.000.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
