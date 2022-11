En qué cambió el Chevrolet Equinox

escuchar

Chevrolet acaba de presentar la renovación de su SUV mediano Equinox, que llega importado de Brasil. Este Equinox se ubica dentro de la familia de sport utility de la marca entre el Tracker y el Trailblazer y apunta a un público de familias jóvenes que busquen un vehículo versátil y con mucha tecnología.

Son dos las versiones que ya están disponibles en los concesionarios: la Premier (tope de gama) y la flamante RS, variante con look deportivo que se suma a las ya conocidas de Onix y Cruze.

Este Equinox ahora luce un frontal completamente renovado (nuevos faros, parrilla, paragolpes), agrega llantas de nuevo diseño y luces traseras también diferentes. Con esto se buscó dotar al producto del lenguaje estético que la marca está imponiendo a sus sport utility a nivel global.

El Equinox siempre se caracterizó por sus muy buenas dimensiones (tiene 4,651 m de largo, 1,844 m de ancho, 1,661 m de alto y 2,725 de distancia entre ejes) y por la gran capacidad de carga de su baúl, lo que lo convierte en un vehículo óptimo para salidas en familia.

El frente del Chevrolet Equinox cambió casi por completo

En el interior hay cambios en el revestimiento de los asientos y en la consola, mientras que la computadora de a bordo trae nuevos gráficos y la central multimedia ahora cuenta con el sistema Nuevo MyLink con más funciones. De hecho, también se mejoró la conectividad y ahora ofrece actualizaciones remotas de sistemas electrónicos a través del mecanismo OTA (Over The Air) para actualizaciones remotas de los sistemas electrónicos del vehículo y el multimedia MyLink con cuatro nuevas características: proyección sin cables de Android Auto y Apple CarPlay, wifi nativo y Spotify integrado (no hay que conectarlo desde el dispositivo). Obviamente, sigue ofreciendo el sistema de asistencia de emergencia y seguridad OnStar.

En cuanto a seguridad ofrecen una amplia variedad de ítems, como la alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia con detección de peatón, alerta de punto ciego con sensor de aproximación repentina, alerta de cruce de tráfico trasero, alerta vibratoria de seguridad en el asiento del conductor, alerta de olvido de personas u objetos en el asiento trasero, sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril con aviso de salida, indicador de distancia frontal, etcétera.

El interior del nuevo Chevrolet Equinox RS

No hay cambios en la mecánica, y sigue contando con el motor naftero con turbo que genera 172 CV a 5600 rpm y 275 Nm entre 2500 y 4500 rpm, asociado a una caja automática de 6 marchas; la tracción es integral (AWD) en el caso de la variante Premier o delantera en el de la RS.

Los precios sugeridos al público son de $10.800.9000 para la versión Premier, y $9.936.900 para la RS.

