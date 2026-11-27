Hace más de 15 años que en la Argentina hay vehículos electrificados. Sí, aunque parezca que es algo que recién empieza a masificarse, hace tres lustros su presencia era casi testimonial. La que abrió el juego fue Toyota, que en 2009 lanzó el Prius. Luego, hace unos diez años, dos marcas se disputaron el título de ser la primera en vender autos 100% eléctricos: Renault terminó quedándose con él gracias a haber puesto en el mercado el utilitario chico Kangoo Z.E. en marzo de 2018, y así le ganó de mano a BAIC, que ese mismo año le puso precio (40. 000 dólares) a su SUV EX26, aunque nunca se patentó ninguna unidad. Y la japonesa Nissan tiene como logro haber patentado el primer EV para pasajeros, el Leaf, modelo que lanzó aquí en 2019.

Los autos a batería existen hace más de 15 años en el mercado local Shutterstock - Shutterstock

Cuando todo arrancó, el concepto era simple: eléctricos e híbridos. Los primeros utilizaban baterías y motores eléctricos; los segundos sumaban un motor —preferentemente— naftero y generalmente de ciclo Atkinson.

Pero las marcas, con ese irrefrenable deseo de explorar tecnologías y diferenciarse del que tienen enfrente, desarrollaron una cacofonía de sistemas y denominaciones marketineras con mejor o peor suerte. Para echar algo de luz, repasamos qué se vende en la Argentina y cómo funciona.

Términos para estar al día

El motor de siempre pasó a llamarse “térmico”, porque transforma la energía de la combustión en trabajo mecánico, sea naftero o diésel. A su vez, “electrificado” permite agrupar a los vehículos en los que la electricidad participa de la propulsión, aunque no necesariamente puedan desplazarse solo con ella.

Los híbridos ligeros o micro híbridos (Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV) son los más simples, pero también difíciles de explicar: cada marca utiliza su receta.

Generalmente emplean sistemas de 12 o 48 voltios y baterías inferiores a 1 kWh, que recuperan energía al desacelerar. Esa electricidad puede alimentar componentes, mejorar el Start & Stop o asistir al motor térmico durante las aceleraciones. En los sistemas más básicos, el ahorro de combustible puede ser casi testimonial.

Bajo el concepto de "electrificados" conviven varias tecnologías Freepik

El Suzuki Swift Hybrid y el Renault Arkana E-Tech utilizan sistemas de 12 voltios. La pickup Foton Tunland V7, en cambio, recurre a uno de 48 voltios asociado a un turbodiésel de 2 litros, que eleva la potencia de 161 a 175 CV: sí, también hay impulsores diésel electrificados.

Pero hay excepciones: el Fiat 600 Hybrid, por ejemplo, incorpora un motor eléctrico de 28 CV en la transmisión y puede mover las ruedas sin intervención del naftero durante recorridos breves. El Citroën C4 Hybrid y los DS 3 y DS 4 Hybrid comparten esta solución de Stellantis. Según informaron desde DS, este sistema permite reducir hasta un 15% el consumo y circular en modo eléctrico más del 50% del tiempo urbano; la marca la considera heredera de su experiencia en Fórmula E.

La franja fuerte

La fórmula básica de los híbridos “a secas” (HEV, por Hybrid Electric Vehicle) combina un motor naftero, uno eléctrico y una batería. Según las necesidades, las ruedas pueden recibir fuerza de uno, del otro o de ambos; la batería recupera energía al frenar y también puede cargarse mediante el térmico. Como se mencionó, Toyota popularizó esta tecnología con el Prius y su Hybrid Synergy Drive.

Con los años aparecieron otras arquitecturas, como la e-Power de Nissan, estrenada localmente en la X-Trail de 2023. Su particularidad es que el naftero solo genera electricidad: nunca mueve las ruedas. La versión con tracción integral e-4ORCE suma un motor eléctrico atrás, sin conexión mecánica entre ejes, una solución que también utilizan las versiones 4x4 del BAIC BJ30, uno de los híbridos más vendidos de la Argentina.

Dentro del universo de los híbridos, hay diferentes tecnologías Teddy Leung - Shutterstock

Otra tecnología distinta es la que aplica Honda a sus modelos. Denominada Advanced Hybrid, alterna el suministro de tracción entre los motores eléctricos y de combustión en función de la situación de conducción (arranque, ciudad, autopista, etcétera). O sea, los propulsores nunca envían tracción a las ruedas de manera combinada, sino que lo van haciendo de manera alternada.

Por ejemplo, en ciudad funciona en modo eléctrico mientras tenga carga en la batería y el naftero se activa únicamente cuando la carga es muy baja o para regenerarla; pero en ruta o autopista, la impulsión está a cargo del naftero excepto que se acelere de golpe que será cuando se apague el naftero y actúe solo el eléctrico para otorgar todo el par disponible (que en éstos es plano y disponible desde 0 km/h).

Híbridos, micro híbridos, enchufables, eléctricos puros... todos conviven como normas generales, pero cada marca los adapta a sus necesidades y desarrollos

Las baterías de muchos HEV rondan 1 a 2 kWh: el Ford Territory Hybrid, por ejemplo, utiliza una de 1,8 kWh. No buscan dar grandes autonomías eléctricas, sino almacenar y entregar energía constantemente. Por eso, gracias a las frenadas regenerativas y a que el naftero puede apagarse con frecuencia, muchos híbridos consumen menos en ciudad que en ruta, al revés de lo habitual en los térmicos.

Los híbridos enchufables, ¿lo mejor de dos mundos?

La frase “lo mejor de dos mundos” está harto usada, pero describe bastante bien a los híbridos enchufables (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, o PHEV). Combinan motores térmicos y eléctricos, aunque con baterías mucho más grandes, que pueden cargarse desde la red y permiten recorrer decenas de kilómetros sin gastar combustible.

El BYD Song Pro DM-i, uno de los enchufables más vendidos, declara entre 71 y 100 kilómetros eléctricos según la versión, con baterías de 12,9 y 18,3 kWh. El Chevrolet Captiva PHEV anuncia 90 kilómetros con 20,5 kWh y el Chery Tiggo 7 CSH, más de 90 con 18,4 kWh.

Charging area for electric cars on street Shutterstock - Shutterstock

También hay lugar para los sedanes, un tipo de carrocería que comienza a recuperar protagonismo de la mano de estas tecnologías y de las marcas chinas. Dos exponentes son el Chery Arrizo 8 CSH, con una batería de 18,6 kWh y hasta 101 kilómetros eléctricos, y el BYD Seal 5 DM-i, que ofrece 50 kilómetros con una de 7,68 kWh.

Pero lo más llamativo es la autonomía combinada, es decir, sumando la electricidad y el combustible: Chery declara hasta 1300 kilómetros para el Arrizo 8, mientras que BYD promete nada menos que 1600 kilómetros para el Seal 5. Naturalmente, son cifras de fábrica que pueden variar según las condiciones de uso.

Los acumuladores de este tipo de vehículos se recargan mediante un enchufe doméstico con cargador compatible, un Wallbox (estación de carga especial que se instala en el domicilio) o una estación pública, los “surtidores” eléctricos. No todos admiten carga rápida en corriente continua (DC), pero todos pueden recuperar energía al frenar. Enchufarlos regularmente es clave para aprovechar al máximo su ahorro, aunque pueden seguir funcionando como híbridos sin conectarse a la red.

EV Mechanics. Electric vehicle battery health. Mechanics checking EV or electric vehicle battery pack by using electrical measuring instruments and diagnostic tools Shutterstock - Shutterstock

También proliferan las denominaciones: DM-i de BYD prioriza la tracción eléctrica, aunque el naftero puede generar energía o impulsar las ruedas; CSH (Chery Super Hybrid) combina ambos motores mediante una transmisión híbrida específica. Son soluciones distintas con un objetivo común: ahorrar combustible sin depender exclusivamente de un enchufe.

Un caso aparte

Los eléctricos de autonomía extendida (Extended Range Electric Vehicle, EREV, o Range Extended Electric Vehicle, REEV) recuperan la lógica de Nissan e-POWER: el motor naftero funciona solo como generador y las ruedas siempre son impulsadas eléctricamente.

Pero además se enchufan y llevan baterías mucho mayores, con las que pueden recorrer distancias relevantes sin encender el térmico.

ARCHIVO – Un conductor carga su vehículo eléctrico en una estación de carga de Tesla en Detroit, el 16 de noviembre de 2022. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Paul Sancya - AP

Leapmotor ofrece esta tecnología en sus modelos C10 y B10 REEV, para los que declara autonomías combinadas superiores a 1000 y 900 kilómetros, respectivamente.

A diferencia de los híbridos enchufables tradicionales, en estos vehículos el motor térmico nunca se conecta mecánicamente con las ruedas. Es otra de las múltiples maneras que encontraron las marcas para combinar la electricidad con la combustión, demostrando que la electrificación ya no se limita a la vieja división entre autos híbridos y eléctricos.

Sin combustión: los 100% eléctricos

En el extremo de esta evolución aparecen los eléctricos puros (BEV, por Battery Electric Vehicle), que prescinden completamente del motor térmico y dependen de la energía almacenada en sus baterías.

Su capacidad es considerablemente mayor: el BYD Dolphin Mini, el eléctrico más vendido del país, ofrece versiones de 30,08 y 43,2 kWh, con autonomías declaradas de 280 y 380 kilómetros, respectivamente. A diferencia de los híbridos, necesitan conectarse a la red para recuperar la energía consumida, aunque también aprovechan la frenada regenerativa.

FILE - An electric vehicle charges at an Electrify America station in Arcadia, Calif., May 22, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File) Jae C. Hong - AP

Así se completa un abanico de tecnologías que va desde una pequeña asistencia eléctrica hasta vehículos que ya no necesitan una gota de combustible.