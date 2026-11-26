Empezó una nueva edición de las 1000 Millas Sport Argentina. El 25 de noviembre último comenzó el recorrido por la Patagonia uqe culminará el próximo 29 y que cuenta con una gran novedad: la participación de 10 modelos clásicos sport que brillaron en Hollywood como el Aston Martin DB5 de James Bond en Goldfinger, el Jaguar E-Type de The Italian Job, los modelos participantes de La dolce vita, Il sorpasso y The Gumball Rally, entre otros.

Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Sport explicó que la importancia de estos modelos en el cine radica en que en muchas películas el automóvil deja de ser un simple medio de transporte y pasa a formar parte de la personalidad del protagonista. Y, en algunos casos, incluso llega a ser un personaje más de la historia.

Daniel Claramunt, director ejecutivo de las 1000 Millas Sport

“Los directores no siempre eligieron determinados modelos por casualidad. Un automóvil puede transmitir elegancia, poder, independencia, juventud, rebeldía o una determinada condición social. Y tiene algo que otros objetos no tienen: se mueve, produce sonidos, genera encuentros, permite escapar y puede modificar completamente el destino de los personajes”, comentó.

Los modelos de película que participan de esta 37° edición de las 1000 Millas Sport son:

Triumph TR3A (La dolce vita, 1960);

Aston Martin DB5, (Goldfinger, 1964);

Alfa Romeo Giulietta Spider (The Day of the Jackal, 1973);

MG TC, (Love Story, 1970);

Bugatti Type 37ª, (La grande bouffe, 1973);

Mercedes-Benz 230 SL, (Quiero llenarme de ti, 1969);

Jaguar E-Type, (How to Steal a Million, 1966 y The Italian Job, 1969);

Ford Mustang, (Bullitt, 1968);

Lancia Aurelia B24, (Il sorpasso, 1962);

Porsche 911, (Le Mans, 1971).

Aston Martin

¿Qué muestran?

Acerca de qué reflejan estos vehículos, Claramunt explicó que se presenta, por ejemplo, un caso extraordinario como el de Il sorpasso, de Dino Risi, donde la Lancia Aurelia B24 Convertible es prácticamente inseparable de Vittorio Gassman. El automóvil representa la Italia del crecimiento económico de los años sesenta, la libertad de viajar, el entusiasmo por la velocidad y también una cierta despreocupación por las consecuencias.

“La película comienza casi como una comedia de vacaciones, pero termina mostrando el lado más oscuro de esa aparente libertad. Sin esa Lancia, sería muy difícil imaginar la película. Su conducción, sus adelantamientos y hasta el sonido particular de su bocina son parte de la narración”, dijo.

Respecto de La dolce vita, de Federico Fellini, ocurre algo diferente. El Triumph TR3 que conduce Marcello Mastroianni acompaña el recorrido nocturno de su personaje por Roma. “Es un automóvil joven, elegante, deportivo, que encaja perfectamente con el ambiente de modernidad, celebridades y apariencias que retrata la película”, resumió.

En cuanto al cine de espionaje, la elección del rodado adquiere otro significado como el Aston Martin DB5 de James Bond, en , que no es solamente un automóvil de lujo. “Representa la sofisticación británica, la tecnología y la capacidad del personaje para desenvolverse en situaciones extraordinarias. Sus famosos dispositivos lo convirtieron en uno de los automóviles más reconocibles de la historia del cine”, dijo.

O, en una película romántica como Love Story, destacó el director, el MG TC tiene una función mucho más íntima. “No necesita protagonizar una persecución: su presencia ayuda a construir la personalidad y el mundo de los protagonistas”. Y, en Bullitt de 1968, el Mustang de Steve McQueen es fundamental para transmitir tensión y realismo, donde “la persecución por las calles de San Francisco se convirtió en una referencia para generaciones de directores. Por eso, es muy interesante reunir estas historias alrededor de las 1000 Millas Sport. Son automóviles que conservan su atractivo mecánico y deportivo, pero que, además, despiertan recuerdos que van mucho más allá del automovilismo”.

Ford Mustang

En la memoria

Otros modelos que han quedado en la memoria y van a recorrer la Patagonia argentina, detalló el director, son el Alfa Romeo Giulietta Spider (The Day of the Jackal, 1973) que aparece en una historia de suspenso y espionaje. Su utilización por parte del personaje interpretado por Edward Fox forma parte de sus desplazamientos y de los preparativos de su misión. “Es un buen ejemplo de cómo un automóvil elegante y aparentemente inofensivo puede participar de una trama cargada de tensión”, contó.

Alfa Romeo - Tango Feroz

También, el Bugatti Type 37A (La grande bouffe, 1973) este automóvil que conduce Marcello Mastroianni introduce una imagen de deportividad, sofisticación y pasión por los objetos extraordinarios, en una película provocadora que lleva los placeres y excesos de sus personajes a situaciones extremas.

El Mercedes-Benz 230 SL (Quiero llenarme de ti, 1969), una película protagonizada por Sandro, un descapotable de estas características representaba modernidad, éxito y elegancia. También es una imagen muy reconocible de la Argentina de finales de los años sesenta, cuando los grandes deportivos europeos eran auténticos objetos de deseo.

Un Jaguar E-Type (How to Steal a Million, 1966 y The Italian Job, 1969), “uno de los automóviles que mejor expresan la estética y la sofisticación de los años sesenta. En una comedia elegante, su diseño acompaña el glamour de los protagonistas; en una película de acción, ese mismo automóvil puede transformarse en parte del espectáculo”, detalló el Experto.

Y el Porsche 911 (Le Mans, 1971 y Against All Odds, 1984) que, “en Le Mans, el 911 S que conduce McQueen al comienzo introduce al espectador en el universo de un piloto profesional. Es una escena contenida, donde el automóvil acompaña los recuerdos y la concentración del protagonista. Y, en Against All Odds, el 911 SC Cabriolet rojo participa de una persecución con una Ferrari 308 negra, transmitiendo velocidad, rivalidad y peligro”, recuerda Claramunt y afirma que: “todos esos automóviles eran expresiones del diseño, la tecnología y las aspiraciones de su época. Por eso, al volver a verlos hoy, no solamente recordamos una película; también recuperamos una manera de vivir”.

Manejo de película

Respecto de la utilización de vehículos y, en particular de unidades clásicas en las películas, hay un aspecto interesante y es que los vehículos usados en las mismas tienen cuidados ‘especiales’, así, lo explicó el director de las 1000 Millas, ya que hay una diferencia importante entre utilizar un automóvil antiguo como elemento de ambientación y hacerlo participar de escenas dinámicas, con conducción exigente, persecuciones o maniobras especiales.

“En primer lugar, es fundamental conocer el estado mecánico del vehículo. No alcanza con que esté impecable estéticamente. Hay que revisar frenos, dirección, suspensión, neumáticos, refrigeración y sistema eléctrico. También hay que prestar especial atención a posibles pérdidas de combustible o aceite, sobre todo cuando se trabaja con iluminación y equipamiento de filmación”, indicó.

También, hizo especial énfasis en la calve de determinar quién va a conducir la unidad. “Manejar un clásico requiere conocer sus características, que son muy diferentes de las de un vehículo moderno. La respuesta de los frenos, el comportamiento de la dirección, las cajas de velocidades y las distancias de frenado pueden cambiar enormemente de un modelo a otro”, sumó.

Entonces, las escenas de riesgo deben realizarlas conductores especializados con vehículos preparados para las exigencias del rodaje o unidades sustitutas. “No tiene sentido arriesgar una pieza histórica irremplazable para conseguir una imagen que puede resolverse de otra manera”, aportó.

Además, hay daños que pueden generarse en el tiempo debido a los soportes para cámaras, las modificaciones de carrocería, los cables, los equipos de iluminación y los repetidos arranques y detenciones.

Si bien, en los años sesenta y setenta los automóviles para las películas eran usados con algunas modificaciones y expuestos a situaciones extremas, en la actualidad, esas son piezas de colección. Y, hoy, al trabajar con un automóvil histórico valioso, debería existir un acuerdo muy claro sobre su utilización, documentar sus condiciones antes y después del rodaje, los seguros correspondientes y quién se responsabiliza por cualquier daño.

Como analiza Claramunt. “Esto se relaciona bastante con nuestra actividad en las 1000 Millas Sport. Queremos que los automóviles se utilicen y sigan circulando, pero, siempre con respeto por su antigüedad, por sus particularidades mecánicas y, fundamentalmente, por la seguridad”, explicó.

Volver a encontrarlos

De los modelos que se conocieron en las películas y van a participar de las 1000 Millas Sport 2026, hay historias de impacto que tiene un vehículo en cada persona, así, el Porsche 911 S de 1970 que Steve McQueen utilizó en la apertura de Le Mans, como relata el experto, perteneció al propio actor.

“En 2011 fue vendido en una subasta por aproximadamente US$1.250.000. Es un ejemplo muy claro de cómo un automóvil puede adquirir una dimensión completamente diferente por su relación con una figura del cine y por su aparición documentada en una película”, precisó.

Otro caso es el del Mustang de Bullitt del que se utilizaron dos ejemplares para la filmación. Uno para las escenas principales, terminó en manos de particulares y permaneció durante décadas prácticamente fuera de la vista pública.

“Lo curioso es que el propio Steve McQueen intentó recuperarlo años después de la película, pero su propietario no quiso venderlo. Finalmente, en enero de 2020, ese Mustang se subastó por US$3,4 millones, sin contar la comisión del comprador. Es una cifra que resulta imposible explicar solamente por sus características técnicas: lo que se estaba comprando era también una parte importante de la historia del cine”, afirmó Claramunt.

Igualmente, el Triumph TR3 utilizado en La dolce vita del que se perdió el rastro durante muchos años, había cambiado de propietarios e incluso de color, y en 2016, “una investigación sobre su documentación permitió identificarlo y reconstruir su relación con la película de Fellini”. “Después de más de medio siglo, se había recuperado un auténtico protagonista cinematográfico. Asimismo, la Bugatti Type 37A utilizada por Marcello Mastroianni en La grande bouffe, también, es un automóvil perfectamente identificable. Es el chasis 37270, de 1927, cuya historia y participación en la película figuran en la documentación especializada del modelo”, relató el experto.

Triumph DIEGO LAPIZ

¿Aumenta el valor?

Existe la idea que el valor del vehículo aumenta al haber salido durante una película, sin embargo, Daniel detalla que hay dos situaciones muy diferentes: una que un determinado modelo haya aparecido en una película famosa y otra muy distinta es que sea el ejemplar exacto que se utilizó durante la filmación.

En el primer caso, la película ayuda a construir la identidad cultural del modelo. Hay personas que se enamoran de un automóvil porque lo vieron en el cine, incluso antes de conocer sus características mecánicas como el Aston Martin DB5, un ejemplo evidente. “Muchas personas lo relacionan inmediatamente con James Bond, aunque nunca hayan manejado uno. La película les da una identidad reconocible que puede influir sobre el interés de los coleccionistas”, comentó.

Sin embargo, aclaró que esto no implica que todos los ejemplares de esos modelos aumenten automáticamente su valor por haber aparecido uno similar en la pantalla. “El precio de un automóvil clásico sigue dependiendo de su autenticidad, rareza, estado de conservación, documentación, historia y calidad de restauración”, añadió.

Por otra parte, cuando se habla del vehículo realmente filmado y su identidad puede demostrarse, allí “aparece algo que en el coleccionismo se conoce como procedencia histórica: saber que ese automóvil fue conducido por determinado actor, que participó de cierta escena o que tuvo una vinculación directa con una producción importante. En esos casos, la historia cinematográfica puede representar un valor adicional muy significativo. Las ventas del Mustang de Bullitt y del Porsche de Le Mans lo demuestran claramente”, dijo el director.

Tradición automovilística

Igualmente, a partir de la pasión nacional por el automovilismo, durante esta edición de las 1000 Millas Sport, se sumará una Bugatti Type 37 que Steven Brooks trae desde Inglaterra para participar de esta competencia (no es la misma Bugatti de La grande bouffe, pero, pertenece a la familia de automóviles que también tiene su lugar en la historia del cine).

También, está estará la Giulietta Spider Veloce que apareció en Tango feroz. “Allí la conexión es directa entre un automóvil que sigue circulando y una escena de nuestra cinematografía”, dijo Claramunt.

En cuanto a la preparación de todos los modelos con hasta más de 100 años para completar cada etapa, el director explicó que al ser al ser una competencia de regularidad, lo fundamental es la confiabilidad mecánica y la seguridad.

Finalmente, “las películas mantienen vivos a estos autos en la memoria de personas que quizá no tienen un interés especial por el automovilismo. Alguien puede no saber nada de un Mustang de 1968, pero reconoce inmediatamente el de Steve McQueen. El cine amplía muchísimo el público que se interesa por determinados clásicos”, aportó Claramunt y concluyó, “el valor no está solamente en el dinero. Está en las historias, los recuerdos y las emociones que un automóvil es capaz de transmitir porque un automóvil clásico no es solamente una máquina antigua, es un testimonio de la época en que fue construido y de las historias que vivió”.