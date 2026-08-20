Una nueva marca china llegó a la Argentina y lanzó tres SUV

La apertura de la economía sigue propiciando que cada vez más automotrices chinas se sumen al mercado. Así, y de la mano del Grupo Empresario Prieto (GEP), se produjo la presentación oficial de Kaiyi en nuestro país y el lanzamiento de un flamante modelo, el X7 Hybrid.

Si bien la avant-première y el inicio de la comercialización se había efectuado en marzo durante la última Expoagro, recién ahora se produjo el desembarco formal. Entonces, se habían dado a conocer los B-SUV para cinco pasajeros X3 y X3 Pro, y el X7 Pro, un sport utility para el segmento C con tres filas de asientos y capacidad para 7 pasajeros.

“La llegada del X7 Hybrid refleja el compromiso de GEP y Kaiyi con el futuro de la movilidad en Argentina. Además de traer al país vehículos modernos y eficientes, estamos diseñando una experiencia de postventa ágil, confiable y cercana”, explicó Nicolás Muñoz, gerente general de Colgas, que es la empresa que importa las nuevas marcas del GEP.

El GEP tiene una trayectoria de más de 50 años en el mercado automotriz nacional. No solo es propietario de las concesionarias de Mercedes-Benz Camiones y Buses Colcar, sino que también es propietaria de la carrocera Nuovobus y de la compañía de servicios financieros Colservice; también es el representante de las firmas chinas Maxus (pickups) y Yutong (buses), entre otros.

“Estamos muy contentos de que Kaiyi confíe en nosotros; hemos asumido con orgullo el rol de importadores y representantes oficiales en la Argentina, y tenemos importantes planes para la marca en el país. Considerando la trayectoria del Grupo Empresario Prieto y la experiencia construida durante tantos años brindando un servicio de postventa de calidad, estamos seguros que cumpliremos los objetivos que nos propusimos junto a Kaiyi para este año y los siguientes”, agregó Muñoz.

Siete plazas

El X7 Hybrid es un SUV para el segmento C con tres filas de asientos que tiene la particularidad de ofrecer una mecánica híbrida enchufable, que combina eficiencia, autonomía y tecnología electrificada, para una experiencia de manejo más sustentable sin resignar espacio ni confort.

Interior moderno del Kaiyi X7 Hybrid

Muestra un diseño exterior vanguardista y deportivo planteado originalmente por la casa de diseño italiana Pininfarina. En su carrocería destacan la gran parrilla paramétrica sin bordes con iluminación inteligente continua, manijas de puertas ocultas y retráctiles automáticamente, llantas de aleación bitono de 20” y un remate trasero dinámico que incluye un alerón superior optimizado junto a ópticas traseras unificadas.

El habitáculo destaca por una arquitectura minimalista, digital y de gran amplitud, configurada con capacidad para 7 pasajeros (disposición 2-3-2). Los puntos clave de su equipamiento interior incluyen: pantalla táctil de 15,6”, tablero de instrumentos digital, cargador inalámbrico rápido, butacas ergonómicas revestidos en cuero sintético (las delanteras tienen ajuste eléctrico, calefacción, refrigeración y memoria), techo panorámico, climatizador bizona, consola central flotante, espejos laterales calefaccionados, cámara de 540°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, portón de apertura eléctrica, etcétera.

En seguridad ofrece 6 airbags, anclajes Isofix, frenos a disco con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción; y varias ADAS, como control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con alerta de colisión frontal, advertencia de mantenimiento de carril, sensores de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero y más.

A nivel mecánico tiene un motor turbonaftero de 1.5 L de cilindrada, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que genera 154 CV a 5200 rpm y 220 Nm a 2500 rpm que se combina con un motor eléctrico de 201 CV y 310 Nm. La caja es una automática DHT y la tracción es delantera.

El sistema híbrido ofrece una autonomía combinada superior a 1200 km y hasta 80 km de autonomía 100% eléctrica, lo que equilibra potencia, eficiencia de combustible y practicidad. Esto, gracias a una batería de litio ferrofosfato 18,67 kWh que en cargadores rápidos permite recuperar del 30 al 80 por ciento en apenas 20 minutos.

El precio de lanzamiento es de US$35.000.

El Kaiyi X3

Más SUV

Respecto al resto de la cartera, la oferta incluye estos cuatro modelos: Kaiyi X3. Es un SUV para cinco pasajeros ideal para la ciudad, con diseño moderno, confort y practicidad para el uso diario. Tiene un motor 1.5 atmosférico naftero de 114 cv y 143 Nm, con caja automática CVT. Precio: US$22.000.

Kaiyi X3 Pro. Es un SUV para el segmento B con capacidad para 5 pasajeros. Diseñado para quienes buscan mayor rendimiento, tecnología y una experiencia de manejo más dinámica. Posee un motor 1.5 L turbo naftero de 145 cv y 230 Nm, con caja automática CVT. Precio: X3 Pro 1.5 Turbo, US$26.000.

Kaiyi X7 Pro. SUV familiar para el segmento C con 3 filas de asientos, capacidad para 7 pasajeros, con amplio espacio interior y tecnología orientada al confort y conectividad. Tiene un motor de 2.0 L turbonaftero de 234 cv y 375 Nm, con caja automática de doble embrague y siete marchas. Precio: US$38.000.