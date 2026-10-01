Motomel presentó una nueva moto automática y por menos de $3 millones

Motomel, la marca insignia del Grupo La Emilia, presentó en la Argentina la Shark 150, una nueva moto urbana que se caracteriza por incorporar transmisión automática y un formato compacto. El modelo llegará a los concesionarios oficiales de la marca a partir de octubre y apunta tanto a quienes buscan una alternativa para moverse por la ciudad como a quienes se acercan por primera vez al mundo de las motos.

En ese sentido, Carlos Fernández, product manager de Motomel, destacó: “con una silueta que se aleja del scooter tradicional, la nueva Motomel Shark 150 propone un concepto particular: combinando la facilidad de conducción de un modelo automático con una postura de manejo y un diseño propio de una moto de calle. Es una propuesta pensada para simplificar los recorridos diarios, con un formato compacto, ágil y ligero que busca facilitar la circulación y el estacionamiento en entornos urbanos”.

Las características del nuevo modelo

La Shark 150 utiliza un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 150 cc, que desarrolla 8,3 CV a 7500 rpm y entrega un torque máximo de 8,8 Nm a 6000 rpm. Está asociado a una transmisión por correa CVT y un embrague centrífugo, por lo que no requiere realizar cambios de marcha durante la conducción. El motor cuenta además con refrigeración por aire y alimentación por carburador.

La propuesta combina la facilidad de manejo característica de los modelos automáticos con una estética que se aleja del scooter tradicional. Según la marca, el objetivo es ofrecer una moto ágil y sencilla de utilizar en los recorridos urbanos, especialmente en zonas de tránsito intenso.

En cuanto a la parte ciclo, incorpora chasis tubular, horquilla delantera invertida y un monoamortiguador lateral. Las llantas de aleación están acompañadas por neumáticos 90/90-12 adelante y 3.50-10 atrás. Por su parte, el peso en orden de marcha es de 118 kg.

La nueva Shark 150 estará disponible en cuatro combinaciones de colores: negro con azul, negro con amarillo, negro con rojo y negro con gris/gold

El sistema de frenos está compuesto por un disco delantero y un tambor trasero con sistema CBS. A su vez, cuenta con arranque eléctrico y por patada y un tanque de combustible con capacidad para 5 litros.

La posición de manejo está determinada, entre otros factores, por un asiento ubicado a 800 mm de altura, mientras que la distancia entre ejes es de 1350 mm y el despeje al suelo alcanza los 125 mm.

Entre los elementos de equipamiento aparecen un tablero completamente digital, iluminación Full LED y cargador USB. También incorpora una parrilla portaequipaje trasera, asiento biplaza, baulera con llave y horquilla invertida.

La Shark 150 tuvo su primera presentación pública durante el show de Un Poco de Ruido en el estadio Vélez Sarsfield, donde, según informó la compañía, fue exhibida ante más de 40.000 personas.

La nueva moto estará disponible desde octubre en cuatro combinaciones de colores: negro con azul, negro con amarillo, negro con rojo y negro con gris/gold. Tendrá una garantía de 12 meses o 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero

El precio sugerido de la Motomel Shark 150 es de $2.750.000.