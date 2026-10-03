Una marca británica de motos lanzó dos nuevos modelos en la Argentina dos potentes motos en la Argentina

Triumph, representada en la Argentina por Grupo Corven, renovó su familia Trident con dos propuestas que comparten la configuración tricilíndrica característica de la marca, pero apuntan a públicos diferentes.

Por un lado, la Trident 660 actualiza la propuesta de media cilindrada con más potencia y tecnología; por otro, la Trident 800 se posiciona como una alternativa de mayores prestaciones dentro de la gama Roadster.

Los dos modelos incorporan motores de tres cilindros STUART COLLINS +44(0)7801 019024

Ambas incorporan motores de tres cilindros, caja de seis velocidades y una configuración orientada tanto al uso cotidiano como a una conducción más dinámica. Además, comparten una altura de asiento de 810 mm y un intervalo de mantenimiento de 16.000 km o 12 meses, lo que ocurra primero.

Cómo es la Triumph Trident 660

La Trident 660 recibió una actualización de su motor tricilíndrico de 660 cc, que ahora desarrolla 95 CV a 11.250 rpm y 68 Nm a 8250 rpm. Según Triumph, esto representa un incremento de 14 CV frente a la generación anterior. El propulsor cuenta con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC), mientras que la transmisión es de seis velocidades.

Tiene un peso en orden de marcha de 195 kg

El motor está acompañado por el sistema Triumph Shift Assist, que permite realizar cambios de marcha sin utilizar el embrague. La marca también trabajó sobre el sistema de admisión y la alimentación para mejorar la respuesta del propulsor en distintos regímenes.

En la parte ciclo, la Trident 660 utiliza una horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm, con 120 mm de recorrido, y un monoamortiguador trasero Showa RSU con regulación de precarga y rebote. El sistema de frenos delantero cuenta con dos discos de 310 mm y pinzas de dos pistones, mientras que atrás utiliza un disco de 255 mm.

La Trident 660 está disponible en Cosmic Yellow, Stone Grey y Snowdonia White

La moto tiene un peso en orden de marcha de 195 kg, una altura de asiento de 810 mm y un tanque de combustible de 14 litros. El consumo declarado es de 4,9 l/100 km.

En cuanto al equipamiento, incorpora tres modos de conducción (Sport, Road y Rain), ABS y control de tracción optimizados para curvas mediante una IMU de seis ejes, además de control de crucero, conectividad Bluetooth MyTriumph e iluminación full-LED.

Tiene un precio de contado de $21.730.800 y cuenta con dos años de garantía sin límite de kilometraje.

Cómo es la Triumph Trident 800

La nueva Trident 800 se ubica por encima de la 660 y utiliza un motor tricilíndrico de 798 cc, con 115 CV a 10.750 rpm y 84 Nm a 8500 rpm. El propulsor cuenta con refrigeración líquida, 12 válvulas, doble árbol de levas en cabeza y caja de seis velocidades.

Al igual que la 660, incorpora Triumph Shift Assist y embrague multidisco bañado en aceite con sistema asistido y función anti-rebote.

El consumo informado por la marca es de 4,9 l/100 km JORDAN PAY

La parte ciclo utiliza una horquilla invertida Showa de 41 mm, con regulación de compresión y rebote, y un monoamortiguador trasero Showa RSU regulable en precarga y rebote. Los frenos delanteros son de doble disco de 310 mm con pinzas radiales de cuatro pistones, mientras que en el eje trasero lleva un disco de 220 mm con pinza de un pistón.

Con 198 kg en orden de marcha, la Trident 800 mantiene los 810 mm de altura de asiento de la 660 y cuenta con un tanque de 14 litros. El consumo informado por la marca es de 4,9 l/100 km.

La Trident 800 está disponible en Carnival Red, Ash Grey y Jet Black JORDAN PAY

El equipamiento electrónico incluye tres modos de conducción (Road, Sport y Rain), ABS y control de tracción sensibles a la inclinación mediante una IMU, además de Triumph Shift Assist, control de crucero y conectividad Bluetooth My Triumph. El instrumental combina una pantalla LCD multifunción con una pantalla TFT a color integrada.

Tiene un precio de contado de US$18.000 y cuenta con dos años de garantía.