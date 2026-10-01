Una autopista de Buenos Aires se adhiere al cobro de peaje sin barreras: el TelePASE será obligatorio

La modernización en el tipo de cobro de los peajes se extendió más allá de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya no existe ninguna cabina de cobro manual. En esa línea, la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S. A. (Aubasa) informó que, a partir de este jueves 1 de octubre, la Autovía Provincial 6 “Antonio Cafiero” contará con un sistema de peaje sin barreras.

Específicamente, funciona en dos puntos: en el kilómetro 51, en San Vicente, y en el kilómetro 105, en General Las Heras. El sistema tiene el mismo funcionamiento que los peajes free flow: no será necesario detenerse para abonar y los vehículos podrán continuar circulando mientras distintas tecnologías identifican la patente y el dispositivo TelePASE obligatorio.

Los dos puntos donde el peaje será sin barreras a partir del 1 de octubre de 2026

El nuevo sistema, según informó la concesionaria, utiliza tecnologías que permitirán reconocer automáticamente la patente y el dispositivo TelePASE, además de determinar la categoría correspondiente a cada vehículo. De esta manera, el cobro se realiza de forma electrónica y sin cabinas ni barreras que obliguen a reducir la velocidad.

Así funciona el nuevo peaje sin barreras de Aubasa

Como se mencionó previamente, los autos que circulen por estos peajes tendrán 30 días para realizar el pago y regularizar la situación. Además, confirmaron que a partir de noviembre comenzarían a aplicarse multas: en cuanto al valor de la sanción económica, dijeron que “no está definido”.

La nueva multa que aplica a los evasores de peaje

Por otro lado, desde el 15 de septiembre, Aubasa comenzó a implementar un sistema para labrar infracciones de tránsito. A partir de un convenio con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad, la concesionaria comenzó a penalizar a los conductores que evadan el peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

En caso de evadir el peaje, el titular registral del vehículo tiene un plazo de 30 días corridos para regularizar la situación. Para hacerlo, deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePASE, según informó AUBASA en un comunicado oficial.

Ahora bien, si la situación no se regulariza dentro del plazo establecido, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa y su posterior notificación al titular registral del vehículo.

La concesionaria comenzó a penalizar a los conductores que evadan el peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata

La sanción económica, en este caso, oscila entre $180.000 y $250.000, un monto similar al de la evasión de peaje en las autopistas porteñas, donde evadir un peaje representa una sanción económica de $175.692, ya que la infracción está fijada en 150 Unidades Fijas (UF).

Para detectar las infracciones, la concesionaria cuenta con cámaras instaladas en las estaciones de peaje, que registran automáticamente la fecha, hora, lugar e imagen del vehículo involucrado. Con esos datos se genera el acta de infracción correspondiente.

Según explicó Aubasa, la medida busca reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y evitar maniobras riesgosas en las estaciones de peaje. “La evasión de peaje no solo constituye una infracción, sino que también genera maniobras riesgosas que ponen en peligro a los usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro”, detallaron en el comunicado.