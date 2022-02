Los autos más vendidos de enero

Según el último informe elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el mes último se patentaron en el país 43.256 vehículos 0km, lo que representa una baja interanual del 13,01%, ya que en enero de 2021 se habían registrado 49.727 unidades.

Sin embargo, si la comparación se hace contra diciembre se produjo un aumento del 144,14%, ya que ese mes se patentaron 17.718 unidades.

El titular de la Acara, Ricardo Salomé, comentó: “El año comenzó con buen ritmo de ventas. Pero si hubiésemos dispuesto de más unidades la cifra hubiera sido considerablemente mayor. Continuamos muy preocupados por la falta de una oferta completa, por los problemas globales de los microchips y de logística a los que se suman las restricciones locales para acceder a divisas para las importaciones, fundamentalmente en los productos de alto volumen. De todas formas somos optimistas, y si bien aún es muy pronto saberlo nos ilusionamos con que los 400.000 vehículos estimados para el 2022 sean solo un piso para este 2021″.

En ese marco, los cinco vehículos más vendidos fueron éstos:

El Fiat Cronos Marco Andres Tamolonis

1. Fiat Cronos. El sedán chico fabricado en Córdoba, que lideró las ventas del año en 2021, arrancó este 2022 con todo: despachó 6076 unidades. Se ofrece en tres versiones y siete niveles de equipamiento (Attractive; Drive GSE Pack Conectividad y GSE Pack S-Design, y Precision 5MT, Precision Pack Style, Precision Pack Premium y Precision AT6). Las tres primeras tienen el motor naftero 1.3 L de 99 CV y 13 kgm y transmisión manual de 5 marchas, mientras que las restantes cuentan con el naftero 1.8 L de 130 CV y 18,6 kgm y cajas manual de 5 o automática de 6. Los precios sugeridos al público van desde $2.171.900 hasta $2.933.600.

El Peugeot 208

2. Peugeot 208. El modelo global chico del león que se produce en El Palomar logró llegar al segundo escalón del podio tras haber patentado 3216 coches. Se comercializa en cuatro versiones (Like, Active, Allure y Feline) y siete niveles de equipamiento. Y hay dos motorizaciones disponibles: 1.2 L de 3 cilindros que entrega 82 CV y 118 Nm y transmisión manual de 5 velocidades (solo la Like) o 1.6 L de 4 cilindros, 115 CV y 150 Nm, con posibilidad de elegir entre caja manual de 5 marchas o automática Tiptronic de 6 (todas las restantes). Los precios sugeridos al público van desde $2.447.500 hasta 3.314.500.

La Toyota Hilux

3. Toyota Hilux. La hasta hace un tiempo líder de ventas, sigue el año en el segundo lugar con buenos volúmenes de ventas. En el mes patentó 2265 unidades y en lo que va del año ya despachó 22.938. Fabricada en Zárate, son 16 las versiones en las que se ofrece, con opciones de cabina simple o doble; motores turbodiésel 2.8 L de 177 CV y 420 Nm o 2.4 L de 150 CV y 400 Nm; transmisiones manual o automática de 6 marchas, y tracción 4x2 o 4x4. También hay versiones especiales de estilo deportivo (la GR Sport). Los precios de lista arrancan en $3.703.000 (4x2 CC DX 2.4 TDI MT6, versión chasis) y llegan hasta los $7.817.000 (4x4 DC SRX 2.8 TDI AT6, doble cabina full).

La Volkswagen Amarok

4. Volkswagen Amarok. La chata de VW también sigue firme en los primeros lugares tras despachar 2090 unidades. Esta pickup fabricada en la planta de General Pacheco se comercializa en 13 versiones, con opciones de cabina simple o doble y tres variantes de mecánicas: con motor diésel con turbo 2.0 L de 140 CV y 34,7 kgm y caja manual de 6 velocidades y tracción simple o doble; impulsor turbodiésel 2.0 L de 180 CV 40,8 o 42,8 kgm de torque y transmisión manual de 6 cambio o automática de 8 marchas y 4x4, y el también turbodiésel V6 3.0 L de 258 CV y 59,1 kgm, caja automática de 8 relaciones y tracción 4x4. Los precios van desde los $4.479.300 (DC Trendline 4x2 140 CV) hasta $8.796.500 (Black Style V6 4x4 AT 258 CV).

El Toyota Etios

5. Toyota Etios. Hacía varios meses que el auto chico de la marca japonesa no entraba en el top five de ventas. Y lo hizo con una muy buena performance, ya que en el primer mes del año entregó 1769 unidades. Producido en Brasil, se vende aquí en dos siluetas (hatchback y sedán), y siete versiones: Hatchback X MT, XLS Pack MT y XLS Pack AT; Sedán X MT, XLS Pack 6 MT y XLS Pack AT, y la recientemente lanzada Aibo 6 MT. Todas equipan el motor naftero 1.5 L de 4 cilindros que entrega 103 CV y 14 kgm y cajas manual de 6 marchas o automática de 4. Los valores van desde $2.059.000 (Hatchback X MT) hasta $2.595.000 (Sedán XLS Pack AT).