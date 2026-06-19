La aerolínea argentina que consiguió la certificación para operar vuelos comerciales en la UE

Volar un avión privado entre Buenos Aires y Europa conlleva, más que nada, cuestiones regulatorias. Para que un operador de aviación no regular pueda prestar servicios remunerados dentro de la Unión Europea se necesita una autorización que emite únicamente la Agencia de Seguridad Aérea de la UE, mejor conocida por su sigla EASA. Sin ese aval, ningún estado miembro del bloque puede otorgar derechos de tráfico. Obtenerlo puede demorar cerca de un año.

La certificación se llama Third Country Operator (TCO). Se trata de un pasaporte que permite operar vuelos comerciales en los 31 países del espacio aéreo europeo, y una compañía argentina se acaba de sumar a la lista de quienes cuentan con ella: Pacific Ocean.

Diego Pasquariello, el hombre que maneja Pacific Ocean Fabián Malavolta

Con base en el Aeropuerto de San Fernando, la empresa recibió la autorización EASA.TCO.ARG-0002.01, convirtiéndose en el único operador privado no regular del país habilitado para volar comercialmente en Europa. En el segmento de transporte regular, solo Aerolíneas Argentinas tenía una certificación equivalente.

Qué evalúa la EASA y por qué cuesta obtenerla

La TCO es una evaluación técnica que abarca estándares de seguridad operacional, mantenimiento de aeronaves, entrenamiento de tripulaciones y documentación de flota. Si el organismo detecta observaciones, el proceso se detiene hasta que sean subsanadas. En algunos casos, hasta incluye auditorías in situ.

Una vez obtenida, la autorización vale para los 31 países del bloque: los 27 miembros de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Cabe destacar que la misma no es permanente: los titulares quedan sujetos a monitoreo continuo y revisiones periódicas.

La autorización vale para los 31 países del bloque: los 27 miembros de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein

Qué cambia en la práctica

Hasta ahora, un operador argentino podía realizar vuelos directos entre la Argentina y Europa. Lo que no podía hacer era operar vuelos comerciales internos entre distintos países del continente. Con la TCO, esa restricción desaparece.

Para las empresas argentinas con operaciones en Europa --presentes sobre todo en minería, energía, agroindustria y servicios financieros-, el cambio tiene una consecuencia concreta: pueden gestionar sus traslados ejecutivos con un único operador certificado en ambos extremos del viaje, bajo los mismos estándares de seguridad y la misma cadena de responsabilidad.

“Para nuestros clientes significa que Pacific Ocean está en compliance con la regulación donde ellos operan”, dijo Diego Pasquariello, presidente y fundador de la compañía, que construyó su negocio alrededor de la conectividad aérea para corporaciones, organismos públicos y sectores productivos que operan en zonas de difícil acceso o requieren traslados específicos. Entre los destinos europeos con mayor demanda aparecen Madrid, Roma, París, Londres y Frankfurt.

Fundada en 2008, Pacific Ocean opera una flota de diez aeronaves desde su base en el aeropuerto de San Fernando, donde tiene hangares propios y un centro de servicio. Además de vuelos ejecutivos, desarrolla servicios de logística aérea, traslados sanitarios, trabajos especiales y operaciones con drones. La empresa avanza en la construcción de un nuevo hangar en San Fernando y evalúa extender sus operaciones a otras terminales, entre ellas Ezeiza.