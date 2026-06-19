Retiran del mercado cerca de 4000 robotaxis luego de incidentes ocurridos en Estados Unidos

La empresa Waymo, líder estadounidense en robotaxis, retiró del mercado cerca de 4000 de sus vehículos autónomos, tras varios incidentes en zonas de obra cerradas al tráfico en autopistas.

La retirada anunciada por la filial de Alphabet (casa matriz de Google) fue presentada el miércoles ante la agencia federal de seguridad vial (NHTSA) y afecta a 3871 vehículos.

La retirada fue presentada el miércoles ante la agencia federal de seguridad vial

Según el informe consultado por la AFP, “bajo algunas circunstancias” el software puede permitir que los robotaxis “entren y circulen a velocidad de autopista” en zonas de obra sin “reconocerlas”, lo que aumenta el riesgo de un accidente.

El fabricante registró 13 incidentes en abril y mayo, seis cerca de Phoenix (Arizona) y siete en el área de la bahía de San Francisco, sin que se produjeran heridos.

Waymo suspendió la circulación en autopistas el 19 de mayo y el correctivo está “en fase de desarrollo”. Sus autos siguen circulando en otras vías.

“Hemos identificado un aspecto que se puede mejorar en el comportamiento de nuestros vehículos alrededor de las zonas de obras en autopistas”, declaró un portavoz de Waymo.

Los waymo ingresaban en zonas de obra sin reconocerlas, circulando a velocidad de autopista MAGGIE SHANNON - NYTNS

La empresa afirma haber notificado a los reguladores “de manera proactiva” y haber presentado una “retirada voluntaria de software ante la NHTSA”. Es la sexta medida de este tipo de Waymo y la segunda en poco más de un mes.

La empresa retiró en mayo unos 3800 vehículos por circular por carreteras inundadas, y en diciembre, más de 3000 por adelantar de forma ilegal a autobuses escolares en Austin, Texas.

Waymo afirma que sus vehículos recorrieron ya unos 270 millones de kilómetros de forma autónoma y asegura que registran 13 veces menos accidentes graves que los conductores humanos.

Estas medidas se producen en plena fase de expansión de la empresa. Waymo recaudó US$16.000 millones en febrero y prevé implantarse en más de 20 ciudades en 2026, entre ellas Londres y Tokio, en una competencia mundial que la enfrenta en particular a su rival chino Apollo Go (Baidu).