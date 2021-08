Los autos más vendidos de julio

En julio último se patentaron 32.338 vehículos 0km, lo que representa una caída del 15,4% respecto de junio, cuando se habían matriculado 38.234. Estos datos se desprenden del último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, se notó un aumento del 6,1% respecto de julio de 2020, mes en que se habían vendido cuando 30.490 unidades.

De esta forma en estos siete meses se registraron 243.068 unidades, un 32,2% más que en el mismo período de 2020, período en el que se habían registrado 183.889.

Al respecto, el titular de la Acara, Ricardo Salomé, comentó: “Los números de julio reflejan que el mercado está con un sensible aumento de la demanda que no se ha podido satisfacer del todo, ya que la oferta está restringida por la escasez de vehículos. La situación nos parece importante mencionarla porque ya está impactando en las previsiones de cierre del año, hoy vemos un mercado cercano a los 400.000 vehículos. De todas formas, vamos a una segunda mitad del año activa, la situación cambiaria de las últimas semanas ha hecho que la gente salga a comprar porque sabe que es un buen momento para adquirir un vehículo y aprovechar las oportunidades que se generan por la brecha existente”.

En este contexto, los cinco vehículos más vendidos en junio fueron éstos:

El Fiat Cronos

1. Fiat Cronos. El sedán chico fabricado en Córdoba no afloja y se mantiene en el primer lugar de ventas desde enero, lo que lo convierte en el modelo más exitoso del año. En junio fueron 3589 unidades entregadas, con lo que suma 23.608 en el año. Se comercializa en cuatro versiones (Drive, S-Design, Precision 5MT y Precision 6AT) y seis niveles de equipamiento. Las dos primeras tienen el motor naftero 1.3 L de 99 CV y 13 kgm y transmisión manual de 5 marchas, mientras que las restantes cuentan con el naftero 1.8 L de 130 CV y 18,6 kgm y cajas manual de 5 o automática de 6.

La Toyota Hilux, segunda en ventas y firme este 2021

2. Toyota Hilux. La pickup fabricada en Zárate sigue firme en el segundo lugar tras vender 2230 unidades en el mes. Hasta ahora, suma 16.494 patentamientos. La camioneta de la marca japonesa se comercializa en 16 versiones y opciones de cabina simple o doble; motores turbodiésel 2.8 L de 177 CV y 420 Nm o 2.4 L de 150 CV y 400 Nm; transmisiones manual o automática de 6 marchas, y tracción 4x2 o 4x4. También hay versiones especiales de estilo deportivo (la GR Sport).

El Volkswagen Gol Trend LA NACION

3. Volkswagen Gol Trend. El inoxidable auto chico de la marca alemana sigue entre las preferencias de los compradores. Cerró el mes en tercer lugar tras vender 1552 unidades para totalizar 11.434 en lo que va de 2021. Se ofrece solo en dos versiones con distinta mecánica: el arranque de gama cuenta con el impulsor naftero 1.6 L de 4 cilindros en línea y 8 válvulas que eroga 101 CV a 5250 rpm y 151 Nm a 2500 rpm y transmisión manual de 5 marchas; mientras que el más equipado también posee un naftero de 4 cilindros pero de 16 v y que entrega 110 CV a 4500 rpm y 155 Nm a 4000 rpm acoplado a una caja automática Tiptronic de 6 cambios.

La Ford Ranger fue cuarta en el mes LA NACION

4. Ford Ranger. La chata producida en la planta de General Pacheco volvió a los primeros puestos de venta tras despachar 1379 unidades, con lo cual ya suma 8722 en lo que va del año. Producida en la planta de General Pacheco, se ofrece en 17 versiones, con cabina simple y doble, y tracción 4x2 o 4x4. En cuanto a la mecánica, ofrece el impulsor 3.2 L de 5 cilindros que entrega 200 CV y 470 Nm de torque y opciones de transmisión automática secuencial o manual de 6 velocidades; el motor 2.2 L que entrega 160 CV y 385 y caja manual de 6 velocidades, y con el naftero 2.5 de 166 CV y 225 Nm de torque con caja manual de 5 velocidades.

El Peugeot 208 (en este caso el GT Line) sigue con buenas ventas

5. Peugeot 208. Cerrando este top five aparece el modelo chico del león, que vendió 1326 autos y así totaliza 9775 en este 2021. Esta segunda generación del 208 es un modelo global producido en la planta de El Palomar y se comercializa en cuatro versiones (Like, Active, Allure y Feline) y siete niveles de equipamiento. Hay dos motorizaciones disponibles: 1.2 L de 3 cilindros que entrega 82 CV y 118 Nm o 1.6 L de 4 cilindros, 115 CV y 150 Nm, con opciones de caja manual de 5 marchas o automática Tiptronic de 6. Además, ofrece dos versiones con look deportivo, las GT.

LA NACION